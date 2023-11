CASANO: "Altra occasione persa per la Roma" - AGRESTI: "La cosa triste è che Mou e Sarri sembravano quasi contenti del pareggio"

Si parla di derby nell'etere romano, un pareggio che probabilmente accontenta le due squadre ma che lascia l'amaro in bocca ai tifosi. "Visti i risultati negativi delle altre, la Roma a mio giudizio ieri ha perso un'altra grande occasione. Complessivamente per approccio e controllo della gara i giallorossi hanno giocato un buon derby", il pensiero di Checco Oddo Casano. Così invece Stefano Agresti: "E' stato un derby molto deludente, non si è provato a vincerlo ma c'era più paura di perderlo. Alla fine gli allenatori sembravano quasi contenti e questo è ancora più triste"

Questo derby non mi è piaciuto neanche un po'. Il primo tempo almeno hanno giocato ma il secondo è stato inguardabile. Il meraviglioso pubblico dell'Olimpico meriterebbe qualcosa di più (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Vado controcorrente ma a me il derby è piaciuto, ne ho visti in passato di molti più brutti. Le due squadre ora fanno fatica, nel primo tempo hanno giocato a calcio mentre nel secondo è stata più una battaglia e lì è emersa la Roma (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Era un pareggio annunciato, la paura di perdere era veramente troppa. Gli allenatori sono contenti ed è giusto che lo siano, c'era il rischio di entrare in una crisi molto profonda (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il derby di ieri? La Roma gioca con un obiettivo, io guardo il risultato e la classifica. Siamo a tre punti dalla Champions League, anche se non sono soddisfatto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il derby di ieri? Ci si poteva aspettare una Roma che andasse sul portatore di palla biancoceleste, il recupero palla alto all'inizio ha funzionato (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel derby due punti persi, non uno guadagnato. Per la mia mentalità, per il valore di questa partita e soprattutto per l'attuale classifica della Roma. Davanti si può fare molto meglio, Lukaku spesso è troppo isolato, servirebbe un Belotti vicino a lui con Dybala a supporto (VINCENT CANDELA, Retesport, 104.2)

Speravo in un derby diverso, ma purtroppo mi aspettavo questa Roma qui. Discreta in fase difensiva, quasi inesistente anche ieri in fase offensiva. Con Inter, Milan e Lazio due tiri in porta, onestamente non mi sembra questa la strada per andare in paradiso (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Mi tengo stretto il punto nel derby, perché perdere ieri dopo Praga avrebbe aperto una frattura difficilmente sanabile (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2