BALZANI: "Sembra che abbia più voglia di andare via Tiago Pinto che Mourinho" - FOCOLARI: "Paredes un problema per la Roma"

Domenica ritorna il campionato e per la Roma c'è l'Udinese alle porte, contro la quale Furio Focolari auspica "un centrocampo con Pellegrini, Cristante e Bove. Personalmente vedo Paredes come un problema, non come una risorsa". Gli scontri diretti in programma sugli altri campi rendono la prossima giornata particolarmente appetitosa: "Questa è l’occasione per la Roma per guadagnare su tutte le concorrenti - dice Stefano Agresti -, sarebbe pessimo se non la sfruttasse".

Continua, però, ad alimentare dibattiti il futuro di Mourinho e Tiago Pinto. "Perché uno sta dalla parte di Mourinho? Perché ha nella testa solo una cosa, vincere", secondo Antonio Felici. "Da quello che ho sentito in questi giorni mi sembra che abbia più voglia di andare via Pinto che Mourinho", dice Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Auspicherei un centrocampo con Pellegrini, Cristante e Bove. Personalmente vedo Paredes come un problema, non come una risorsa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Questa è l’occasione per la Roma per guadagnare su tutte le concorrenti, sarebbe pessimo se non la sfruttasse (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Leggendo il dato degli infortunati, si capisce come la Roma stia facendo i salti mortali per trovarsi a 3 punti dalla Champions e in piena lotta per il passaggio del turno in Europa League (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I riferimenti al passato di Tiago Pinto non mi piacciono, nessuno gli ha imposto di venire alla Roma e di diventarvi il General Manager (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Perché uno sta dalla parte di Mourinho? Perché ha nella testa solo una cosa, vincere. Che è quello che dovrebbe avere in testa ogni tifoso della Roma. Se ti chiami Roma devi vincere, sennò sei ridicolo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non so se la Roma è in grado di sopportare fisicamente una gara come quella a cui costringe l’Udinese. Poi c’è la carica dell’Olimpico, coi suoi 60mila sempre garantiti, che può permetterti di vincere com’è successo col Lecce ma siamo sempre lì, sul filo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ci credo ancora che Mourinho possa rinnovare, mantengo una percentuale medio alta di speranza che i Friedkin possano cambiare idea. E in quel caso Lukaku e Dybala rimarrebbero a Roma. Da quello che ho sentito in questi giorni mi sembra che abbia più voglia di andare via Pinto che Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)