BALZANI: "Poche speranze per il 1° posto, ma la Roma ha il dovere di provarci fino all'ultimo" - MAIDA: "Ai giallorossi manca qualità sulle fasce"

Domani alle ore 21 la Roma affronterà il Servette allo Stade de Geneve nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio dell'impegno europeo dei giallorossi: "Poche speranze di arrivare primi nel girone, ma la Roma ha il dovere di provarci fino all'ultimo", le parole di Francesco Balzani. Angelo Mangiante parla della differenza tra le due compagini: "Contro il Servette la Roma vince con qualsiasi formazione". Roberto Maida, invece, analizza la rosa dei giallorossi: "Manca qualità sulle fasce, Lukaku non ha ancora ricevuto un cross decente".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

In questa fase forse Friedkin sta facendo le riflessioni finali. Non credo dovremmo attendere molto per capire il futuro di Mourinho, ipotizziamo due mesi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Lukaku in panchina? Quando le partite contano 'Big Rom' gioca (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per il Servette quella contro la Roma sarà 'la partita' (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro il Servette la Roma vince con qualsiasi formazione (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

A Mourinho rode moltissimo di doversela andare a giocare nelle ultime due partite per provare ad arrivare primo nel girone, le speranze sono poche e nemmeno lui ci crede, però la Roma ha il dovere di provarci fino all’ultimo momento. In attacco metterei Belotti per non spompare Lukaku (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Secondo me Mourinho ha già messo in preventivo la possibilità di arrivare secondo nel girone e quindi di dover fare un turno in più: qualche piccola speranza rimane, ma le probabilità sono pochissime. Quella di domani sarebbe stata la partita perfetta per far giocare Azmoun. Se Aouar non dovesse essere schierato nemmeno domani sa molto di bocciatura quasi definitiva (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Contro il Servette la Roma dovrà giocare un partita molto seria. Lukaku deve partire titolare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dybala ha bisogno di giocare e quella contro il Servette è la partita giusta per farlo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Alla Roma manca qualità sulle fasce, Lukaku non ha ancora ricevuto un cross decente (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)