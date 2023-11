ZOTTI: "Contro il Servette mi aspetto un turnover importante" - SABATINI: "Paredes è in netto calo"

Questa sera la Roma affronterà il Servette nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche si parla dell'importanza di questo match e delle possibili scelte di formazione di José Mourinho: "Mi aspetto un turnover importante con 3/4 cambi", l'affermazione di Emanuele Zotti. Sandro Sabatini, invece, si sofferma su Leandro Paredes: "Mi sembra in netto calo". "Mourinho sta diventando molto più sicuro dei suoi calciatori, mi sembra come se stesse ritrovando un po’ la Roma dello scorso anno", il commento di Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Renato Sanches? Lo metterei da parte per fare qualche mezz'ora, ma se lo metti per fare pressing o qualche accelerazione... anche Pellegrini con l'Udinese mi è sembrato abbastanza in ritardo. Hai due certezze in avanti e devi mettere un centrocampo che ti dia forza e fisicità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lukaku-Dybala dal primo minuto? Per Mourinho queste sono partite importantissime e ha ragione, è il motivo per cui ha vinto così tanti titoli. Vuole vincere e mettere subito in chiaro le cose (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Cristante o Paredes? Meglio il primo, l'argentino sta giocando alla Roma come con la Juventus e il Psg. Mi sembra in netto calo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Al di là delle scelte di formazione, mi auguro che Mourinho domenica sera a Reggio Emilia non ci dica che erano stanchi per via del calendario (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La conferenza di Mourinho? Mi aspetto un turnover importante con 3-4 ricambi, ma non credo fosse un segreto (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A me Paredes è sempre piaciuto ma va ad una velocità dimezzata rispetto a quella che servirebbe (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho sta diventando molto più sicuro dei suoi calciatori, mi sembra come se stesse ritrovando un po’ la Roma dello scorso anno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)