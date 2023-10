VISNADI: "Con Lukaku la Roma ha tutto per arrivare in Champions" - BALZANI: "Ad ascoltare Mourinho credo che abbia la porta aperta al rinnovo"

Stop al campionato per la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, spazio ai ragionamenti anche lungo le frequenze radiofoniche. "La Roma dipende da 2/3 giocatori e quando non ci sono va in difficoltà", dice Fernando Orsi. "Con Lukaku però ha tutto per arrivare in Champions. Big Rom è più importante di Dybala", aggiunge Gianni Visnadi.

"Ad ascoltare Mourinho credo che abbia la porta aperta al rinnovo, il problema è che quella porta nessuno la oltrepassa", conclude Francesco Balzani.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Dybala non è uno che casca da solo, le botte le prende e il contrasto con Prati è stato davvero duro. Se la Roma sbagliasse altre partite difficilmente recupererebbe le avversarie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

C’è una Roma con Dybala e Lukaku e una Roma senza e questo pesa sulla classifica. Con la Joya e Big Rom in forma i giallorossi possono aspirare alle zone alte del campionato e alle fasi finali dell'Europa League (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma dipende da 2/3 giocatori e quando non ci sono va in difficoltà. Fino a questo momento i giallorossi hanno incontrato squadre normali, ora dobbiamo vederli contro avversari di prima fascia (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con Dybala e Lukaku la Roma diventa una squadra davvero forte, senza l’argentino invece perde tanto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ormai non può rientrare nella corsa scudetto, il divario è ampio e molti giocatori sono delle incognite; con Lukaku però ha tutto per arrivare in Champions. Big Rom è più importante di Dybala (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

