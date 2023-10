TIMPANO: "Per Inter-Roma servirà un arbitro di personalità" - CIARDI: "50mila fischi? Spero ce ne siano 100mila"

Nonostante domenica la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico contro il Monza, nell'etere romano il pensiero è già alla delicata sfida di San Siro contro l'Inter del 29 ottobre: "Servirà un arbitro di personalità", il pensiero di Guglielmo Timpano, pensando soprattutto all'ambiente pesante che accoglierà il ritorno a Milano di Lukaku: "50mila fischi? Spero ce ne siano 100mila...", così commenta Augusto Ciardi. Infine Francesco Balzani torna sul possibile sostituto di Mourinho a fine stagione: "Uno tra Thiago Motta e Conte potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma contro il Monza ha cinque titolari fuori, io non se la squadra può fare a meno di tutti questi calciatori contemporaneamente. I giallorossi non possono permettersi di sottovalutare nessuno, adesso c’è un forcing di partite molto ravvicinate. Occorre dare continuità ad una classifica che ne ha bisogno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pronti 50.000 fischietti per Lukaku durante Inter-Roma? Io spero ce ne siano 100.000… (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Thiago Motta è un profilo che piace alla Roma e soprattutto a Tiago Pinto, il suo nome ad oggi è tornato in voga complice anche il fatto che probabilmente Mourinho non rinnoverà. A Friedkin invece piacerebbe più l’idea di Conte, secondo me uno di questi due se dovesse andare via Mourinho potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Inter-Roma? Servirà un arbitro di personalità (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Come arriva il Monza alla sfida dell'Olimpico? D'Ambrosio dovrebbe essere tra i titolari, l'unico dubbio è su Izzo ma per il resto dovrebbe essere confermata la squadra che ha battuto la Salernitana. Di Gregorio è una garanzia (GIANNI SANTORO, Tele Radio Stereo, 92.7)