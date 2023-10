MATTIOLI: "Il Monza è organizzato, può bloccare Lukaku" - BALZANI: "Sbagliato non tentare di rinnovare Mourinho"

Manca sempre meno al ritorno della Roma in campionato e l'attenzione dell'etere romano non può che essere rivolta alla sfida di domenica contro il Monza: "La Roma deve vincere anche in vista delle prossime gare", il pensiero di Stefano Agresti, condiviso da Roberto Pruzzo: "La Roma che non può permettersi distrazioni". Infine Francesco Balzani torna sul futuro di Mourinho sulla panchina giallorossa: "Il fatto che i Friedkin non stiano tentando di rinnovare Mourinho è sbagliato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il Monza ha lacune in difesa e la Roma deve essere brava ad approfittarne. Anche ai giallorossi mancano molti giocatori, ma loro hanno Lukaku (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non bisogna concentrarsi su Mourinho ma sulla classifica, che è la cosa più importante al momento. È un momento difficile per la Roma che non può permettersi distrazioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve vincere anche in vista delle prossime gare, e poi c'è Lukaku che ha dimostrato di saper fare la differenza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma davanti ha un caterpillar che può fare gol quando vuole, ma il Monza è una squadra molto ben organizzata che può bloccarlo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Palladino al posto di Mourinho a fine stagione? Sarebbe ancora presto (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se ci dobbiamo basare sulla storia dei Friedkin da quando sono alla Roma il mercato di gennaio è sempre stato poco significativo, a tratti quasi inesistente. Per quella che è la situazione finanziaria oggi della società risulterebbe essere più Motta l’allenatore adatto a questo programma rispetto ad un Conte (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Quello che hanno in mente i Friedkin per il futuro sinceramente non lo so, a mio avviso già il fatto che non stiano tentando di rinnovare Mourinho è sbagliato. Se veramente stanno trattando con Conte però è perché tengono qualcosa in serbo che nessuno sa, come per esempio l’ingresso di un socio arabo in società (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)