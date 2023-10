ORSI: "Senza Lukaku la formazione della Roma contro il Servette sarebbe di un anonimo infinito..." - BALZANI: "Partita da chiudere in 45 minuti"

Manca sempre meno a Roma-Servette, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma questa sera alle 21. "Senza Lukaku la formazione della Roma contro il Servette sarebbe di un anonimo infinito...", il commento di Fernando Orsi. Andrea Corallo lancia un messaggio chiaro: "Bisogna obbligatoriamente vincere". Francesco Balzani sentenzia: "Partita da chiudere in 45 minuti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Aouar ha un ritmo gara decisamente basso. Lukaku sembra un uomo di acciaio fisicamente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Paredes si sta riprendendo. Se Aouar è questo, allora in estate ci siamo sbagliati... Tra Bove, Paredes e Aouar il migliore del centrocampo è il primo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se non ci fosse Lukaku la formazione della Roma contro il Servette sarebbe di un anonimo infinito. Qualora il centravanti belga non facesse una buona partita, la sfida odierna potrebbe diventare complicata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Riyadh Season? Non mi ricordo un’accoglienza simile per uno sponsor (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È una partita da giocare all’attacco, bisogna obbligatoriamente vincere. Questo match va giocato sulla quantità, la Roma deve averne di più fisicamente e mentalmente rispetto all'avversario. Mourinho? Non ha bisogno di soldi ma di stimoli (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Riyadh ha già in mano Expo20230. Si è creata una polemica assurda, è un teatrino. L'interesse arabo per la Roma è il primo mattoncino, non riguarda solamente la sponsorizzazione… Roma-Servette? Partita da chiudere in 45 minuti (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma dovrebbe aspirare a sponsor da 20 milioni all'anno, ma comunque l'accordo con Riyadh Season è davvero buono (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)