AGRESTI: "L'obiettivo della Roma non deve essere l'Europa League ma il quarto posto" - MANGIANTE: "Contro l'Inter devono giocare Lukaku ed El Shaarawy per dare imprevedibilità"

Il tour de force della Roma è iniziato. Ieri sera i giallorossi hanno battuto per 2-0 lo Slavia Praga e domenica saranno attesi dalla super sfida a San Siro contro l'Inter prima in classifica. "Contro i nerazzurri sarà dura, ma si possono battere", il commento di Fernando Orsi. "Sarà decisivo il centrocampo", afferma Antonio Felici. Augusto Ciardi schiera il centrocampo: "Paredes, Cristante e Bove".

Stefano Agresti: "Il primo obiettivo della Roma non deve essere la vittoria dell'Europa League ma il quarto posto". "Per dare imprevedibilità, contro l'Inter devono giocare Lukaku-El Shaarawy", afferma Angelo Mangiante.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma sta bene, ha vinto 5 partite consecutive. Ieri i giallorossi hanno fatto quanto dovevano, ma aver battuto lo Slavia Praga senza soffrire è un segnale molto positivo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

El Shaarawy è un giocatore tatticamente importante, un attaccante spesso evanescente ma nelle ultime partite è apparso incredibilmente più concreto (PIERGIORGIO BRUNI, Mixover, Centro Suono Sport 101.5)

Ieri la Roma ha fatto un bel primo tempo, la squadra è stata attenta in difesa e brava a ripartire. Bove va considerato come un titolare e secondo me lo è molto più di Aouar, che si è confermato ancora fumoso (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri la Roma ha giocato bene e Bove è molto molto bravo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

El Shaarawy sarebbe utilissimo in qualsiasi squadra. Il primo obiettivo della Roma non deve essere l'Europa League ma il quarto posto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro lo Slavia Praga la Roma mi è piaciuta, è stata più dinamica e veloce rispetto al solito (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’Inter è molto più forte della Roma sia negli undici titolari sia nei cambi (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per l'Inter la Roma è la squadra più difficile da affrontare (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Bove ha la capacità di cambiare ritmo ed è un unicum nella squadra: a Milano non va assolutamente tolto, deve giocare. Per dare imprevedibilità all’attacco della Roma contro l'Inter deve esserci la coppia Lukaku-El Shaarawy (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lo Slavia Praga è buona squadra, Mourinho ha preparato molto bene la partita e ne ha limitato la pericolosità (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spero che lo Slavia Praga giochi la gara di ritorno con la stessa presunzione con cui è venuto all’Olimpico… (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha vinto bene, il problema è sempre il fatto che non recupera i giocatori infortunati e quelli che vanno in campo cominciano ad essere a corto di energie. Per fortuna davanti c'è un Lukaku inossidabile e chi fa coppia con lui gioca sempre bene. A Milano, senza Dybala, io farei giocare El Shaarawy più che Belotti. Ha ragione Mourinho, l'Inter ha una rosa superiore a tutte le altre (

Questa Europa League mi sembra debole come competizione, ho visto diverse squadre non all'altezza. Però la Roma ha avuto la testa giusta e questo ci vuole per passare il turno nei gironi. Ora contro l'Inter sarà dura, i nerazzurri sono una squadra che si può anche battere e qualcuno ci è già riuscito. C'è bisogno di una Roma attenta che riesca a tirarsi fuori dall'anonimato (

Non ci stiamo rendendo conto, forse, del capolavoro messo in piedi dalla proprietà e dalla dirigenza per portare Lukaku a Roma, un giocatore che qui non si è mai visto. Io andrei a Milano con un centrocampo composta da Paredes, Cristante e Bove (

In Europa, da quando c’è Mourinho, la Roma ha fatto e sta facendo veramente benissimo con due finali all’attivo, una vinta e una rubata: l'allenatore ha rivoluzionato totalmente la testa e l’approccio della squadra in campo europeo, a differenza della Lazio che non riesce a pensare ad altro che al campionato visto che in Europa fa quello che abbiamo visto tutti (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Quando giochi in Europa hai la netta sensazione che la Roma possa arrivare in finale, la squadra ha una sicurezza e c'è un'atmosfera nello stadio che rappresentano il vero miracolo di Mourinho (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sarà decisivo il centrocampo domenica contro l'Inter, Aouar che ho visto recentemente, contro una mediana come quella dell'Inter, non so quanto possa essere d'aiuto (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)