MAIDA: "Zalewski non è più lo stesso da Tirana in poi" - PES: "Primo posto nel girone di Europa League obbligatorio"

Lo scandalo scommesse di questi ultimi giorni ha preso buona parte dell'attenzione mediatica legata al mondo del calcio. Nell'etere romano in questo fine settimana si parla di questo e del presunto coinvolgimento di Nicola Zalewski, citato giovedì pomeriggio da Fabrizio Corona: "La magistratura non ha conferme sul suo nome, serve grande rispetto", il pensiero di Stefano Agresti, mentre Roberto Maida preferisce commentare le sue prestazioni sul campo: "Da Tirana in poi non è più lo stesso". Infine Guglielmo Timpano torna sul percorso della Roma in Europa League: "Importante arrivare primi nel girone".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Caso scommesse? La magistratura non ha conferme sul nome di Zalewski, serve grande rispetto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Zalewski e le scommesse? A Trigoria sono tranquilli. Marcos Leonardo sarebbe un acquisto intelligente (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Zalewski non è più lo stesso calciatore che abbiamo apprezzato fino a Tirana. A differenza di Bove non ha saputo rispettare il corso della sua crescita dopo l'esplosione (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Importante arrivare primi nel girone di Europa League per evitare il preliminare e risparmiare le energie: sarà fondamentale battere lo Slavia Praga all’Olimpico (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il primo posto nel girone di Europa League è obbligatorio (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il rientro di Smalling contro il Monza? Importante ritrovarlo al top della condizione il prima possibile, uno così ti fa la differenza per tutta la stagione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)