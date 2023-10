LENGUA: "Se Smalling saltasse il Monza, la questione diventerebbe molto preoccupante" - MANGIANTE: "Azmoun è all'80%, ora troverà più spazio"

La ripresa del campionato si avvicina e la Roma affronterà il Monza domenica alle ore 12:30 nel match valido per la nona giornata di Serie A. José Mourinho proverà a recuperare alcuni infortunati, tra cui Chris Smalling: "Me lo aspetto in campo, altrimenti la questione diventa molto preoccupante", afferma Gianluca Lengua. Angelo Mangiante, invece, punta su Sardar Azmoun: "L'iraniano è all'80%, ora troverà più spazio senza Dybala".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma si porterà dietro il problema degli infortuni per tutta la stagione ma questo lo sapevamo: i giocatori acquistati in estate vengono da infinite assenze per problemi fisici. La questione è riuscire ad averli quando servono, a non sovrapporre le assenze (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il problema non è solo che manca Smalling ma che la sua assenza costringe Cristante a giocare in difesa mentre a centrocampo servirebbe come l’aria. Se Paredes è quello che si intravede va bene, ma non mi sembra una situazione stabile e può creare dei problemi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Penso che Conte voglia più la Roma di quanto magari il club giallorosso vorrebbe ingaggiarlo come allenatore (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Azmoun non è ancora al 100%, ma ora è all’80%. Senza Dybala troverà spazio e contro il Monza mi aspetto di vederlo in campo (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sanches è completamente guarito, mentre Smalling potrebbe avere un sali e scendi nel percorso di recupero ma è presumibile che sia a disposizione per Roma-Monza. Dybala sta molto meglio, lui vorrebbe giocare contro l’Inter ma secondo me è difficile (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro il Monza mi aspetto Smalling in campo, altrimenti la questione diventa molto preoccupante (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il Monza è meno forte dell’anno scorso, ha fatto solamente 8 gol (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)