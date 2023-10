FOCOLARI: "Roma non in salute, aiutata dal calendario" - BALZANI: "Dybala e Lukaku gli unici giocatori da Champions"

La Roma ritrova la vittoria grazie alla visita del Frosinone all'Olimpico ma continua a non convincere gli opinionisti e conduttori radiofonici. "Non è una Roma in salute, è aiutata dal calendario" il pensiero di Furio Focolari. "Dopo la partita di ieri non penso che la Roma sia guarita, neanche per niente" aggiunge Antonio Felici.

Non convince ancora Ndicka che "fa ancora molta fatica, è timido e impreciso" nel giudizio di Valentina Catoni. "In questo momento è veramente impresentabile" il commento di Mario Corsi sul difensore ex Eintracht.

Ndicka fa ancora molta fatica, è timido e impreciso (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Cristante ha una capacità eccezionale di adattamento in ogni posizione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho? Mi sembra diverso da come eravamo abituati a vederlo. La Roma ha fatto quello che doveva contro il Frosinone, ma la squadra ha delle difficoltà fisiche evidenti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha fatto il minimo indispensabile contro il Frosinone, ma doveva avere una reazione e c’è stata (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Lukaku e Dybala sono gli unici giocatori da Champions che hai e si vede, basta anche mezz'ora dell'argentino. Sulla destra credo che Karsdorp sia il migliore a disposizione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Cosa serve per recuperare solidità difensiva? Il ritorno di alcuni giocatori, a cominciare da Smalling e poi la speranza è che recuperi Renato Sanches. Perché l’allenatore è uno che punta sugli uomini. Oggi, per i giocatori, è più facile giocare a Roma che al Sassuolo per l'atmosfera che c'è (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La rosa della Roma è forte, ma non riesce a esprimersi al meglio (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vittoria importante ma non è scaccia crisi. Non è una Roma in salute, è aiutata dal calendario (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dopo la partita di ieri non penso che la Roma sia guarita, neanche per niente. Sarà un percorso di risalita in classifica lento e lungo, tante cose non funzionano come tanti singoli. Si è visto un po' più di amor proprio rispetto a Genova (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Lukaku mette sempre in apprensione gli avversari, porta via due o tre difensori (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Successo importante per la Roma, non era scontato. I giallorossi hanno vinto meritatamente (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

N’Dicka in questo momento è veramente impresentabile, non metto in dubbio che all’Eintracht era un bel giocatore ma oggi non può proprio giocare ed ora tutti si stanno accorgendo che forse Mourinho aveva ragione a non schierarlo. L'allenatore è una mano santa per la Roma: sui social sembra il contrario ma ieri lo stadio ha fatto capire da che parte sta, c’è stata una grande ovazione (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Kamada a me piaceva tantissimo ma credo che sarebbe stato molto simile ad Aouar viste le caratteristiche (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)