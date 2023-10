CORALLO: "Senza invenzioni dei singoli, la Roma non sblocca le partite" - BALZANI: "No, arriva spesso in avanti ma manca qualità"

Una vittoria all'ultimo fa ripartire la Roma col sorriso dopo la sosta. "Questa squadra non molla mai" il pensiero di Lorenzo Pes. "Nel momento in cui non ha un’invenzione dei singoli, la Roma non sblocca le partite" l'analisi di Andrea Corallo. Ribatte così Francesco Balzani: "Non è vero che alla Roma manca un gioco perché arriva spesso, poi manca la qualità tecnica se c'è una giornata 'no' di Lukaku".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La vittoria della Roma? Ieri dai una bella sterzata alla partita con gli innesti di Azmoun, El Shaarawy e Zalewski. La rosa è abbastanza ampia e ti permette di avere delle risorse per cambiare la partita in corso (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Monza? Le vittorie al 90' sono quelle più belle (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita della Roma è stata molto brutta per 90 minuti, il Monza paradossalmente ha creato di più con un uomo in meno che in parità numerica. I giallorossi hanno avuto difficoltà nella manovra in fase offensiva, quello che però emerge è che questa squadra non molla mai (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'espulsione di Mourinho? Non capisco cosa abbia fatto per prendere il rosso. Cosa fa di così grave per essere espulso? Abbiamo discusso tanto sui suoi atteggiamenti, però secondo me si sta esagerando (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita della Roma? Primo tempo sottotono, con ritmo gara basso. Hai avuto due occasioni che potevi sfruttare meglio con Aouar e Belotti, poi D'Ambrosio commette un'ingenuità. Il Monza è stato più pericoloso in 10 che in 11, per una volta Rui Patricio ha fatto il suo e per me la vittoria è stata legittima (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nel momento in cui non ha un’invenzione dei singoli, la Roma non sblocca le partite. Se non c’è un uno contro uno di un terzino, una mezzala che si inserisce o Lukaku che si scrolla di dosso 3 difensori e tira (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho rimane comunque vada una sorta di eroe, giocare a calcio in serie A con una formazione come quella schierata ieri senza nessun tipo di creatività e vincere all’ultimo minuto è comunque un gran risultato secondo me (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Monza non avrebbe meritato di perdere, non capisco l'espulsione di Mourinho per un semplice gesto goliardico. La Roma non mi è piaciuta, ha vinto con un assalto negli ultimi 10 minuti ma ho visto una squadra con poca mobilità (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello che fa Mourinho ieri, per me, da zero a cento è zero per ricevere un’espulsione. Mi è sembrato un pretesto per allontanarlo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sto rivedendo il vero Mourinho e questo mi basta, gli ultimi 10 minuti sono stati i più belli ed emozionanti, dal gol al gesto dell'allenatore e la faccia di Palladino, che vale meno di Di Francesco secondo me come tecnico. Non è vero che alla Roma manca un gioco perché arriva spesso, poi manca la qualità tecnica se c'è una giornata 'no' di Lukaku (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)