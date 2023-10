CIARDI: "Scommesse? C'è una generazione che non tiene conto del pericolo e delle regole" - MARCACCI: "Lukaku? Va messo in atto un piano per riscattarlo"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla ovviamente del caso scommesse che ha coinvolto calciatori della Serie A e non solo. "C'è una generazione che non tiene conto del pericolo e delle regole", le parole di Augusto Ciardi. Paolo Marcacci, invece, si sofferma su Romelu Lukaku: "Va messo in atto a Trigoria un piano per riscattarlo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La questione scommesse è da maneggiare con cura. Il dossier di Zalewski, dal punto di vista della procura, non è al momento sul tavolo. La Roma ieri non ha diramato un comunicato perché non può sapere esattamente come sono andate le cose. Ma se dovesse uscire fuori che Zalewski è stato citato da Corona senza alcun collegamento, allora ne vedremo delle belle (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Lukaku? Va messo in atto a Trigoria un piano per riscattarlo. Intorno a lui gira il meglio della Roma (PAOLO MARCACCI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La ludopatia è una sindrome che esiste. Fagioli quando ha capito la gravità della cosa ha deciso di collaborare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se Fabrizio Corona prende una toppa in automatico la prenderanno tutti gli organi di informazione, tutti danno per sicuro che Zalewski sia dentro a queste cose. Quando Corona racconta che è amico di vecchia data della mamma dell'attuale fidanzata di Zalewski ti fa capire che tipo di persona è (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Serve un intervento invasivo sul calcio con l'obiettivo di spazzare via dai centri sportivi certe fonti di distrazione. La sensazione è che c'è una generazione che non tiene conto del pericolo e delle regole (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)