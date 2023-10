CIARDI: "Lo Slavia Praga equivale al Lecce" - BALZANI: "Smalling? Non lo vedo più al centro della Roma come prima"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare di Roma. Augusto Ciardi analizza i prossimi avversari dei giallorossi: "Lo Slavia Praga equivale al Lecce". Furio Focolari, invece, esalta Romelu Lukaku: "È un giocatore straordinario, la Roma fa un passo in avanti grazie a lui". Francesco Balzani parla di Chris Smalling: "Non lo vedo più al centro della Roma come prima".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lukaku per i nerazzurri è stata una perdita molto pesante, indipendentemente dai risultati finali che Roma e Inter raggiungeranno in questa stagione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il problema principale di Lukaku è la testa, in alcuni momenti ha avuto dei blocchi che lo hanno condizionato (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Situazione infortunati? Llorente sta bene, ha smaltito i problemi al flessore e ha tutto il tempo per allenarsi e lavorare con chi è rimasto a Trigoria. Per Pellegrini l'obiettivo è tornare per il derby del 12 novembre, mentre per Dybala l'obiettivo è l'Inter. Renato Sanches sarebbe pronto per il Monza, ma bisogna capire come sta (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questo frammento di campionato determina chi vuoi essere e le tue ambizioni. Conte? Non sarebbe la mia prima scelta (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se la Roma vuole avere l’ambizione di arrivare almeno in Europa League deve battere Monza e Lecce. Per me lo Slavia Praga equivale al Lecce (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il ritorno degli infortunati a Roma? I rientri di Smalling e Renato Sanches danno più certezze, davanti tra i problemi di Pellegrini e Dybala meno male che c'è Lukaku. Quando hai giocatori con tanti infortuni sei costretto a non avere mai una formazione tipo, il loro rientro è fondamentale (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il futuro di Lukaku? All'Inter è andato per Conte, ma è tornato anche con Inzaghi. Se l'anno prossimo Mourinho non ci sarà ci sono comunque buone possibilità che il belga resti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il ritorno degli infortunati? L'importante è recuperarli pienamente. Smalling è un paio di mesi che è fuori e le partite in cui ha giocato ha denotato una condizione non ottimale. Vorrei credere che Renato Sanches sia recuperato completamente, in quel caso l'allenatore potrà far ruotare i giocatori e metterli nel proprio ruolo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lukaku vuole passare come la vittima dell’estate, mi sembra fuori luogo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lukaku è un giocatore straordinario, la Roma deve coccolarselo perché grazie a lui fa un passo in avanti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’infortunio di Smalling? La sua situazione sembra un po’ strana ma questo avviene perché c’è stata una comunicazione molto sfuggente da parte della Roma stessa che non ha mai l’entità del problema (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Per quanto riguarda Smalling c’è una situazione un po’ misteriosa e poco chiara intorno al suo infortunio. Io non lo vedo più al centro della Roma come prima, avremo la controprova nei prossimi mesi. Bove si è meritato il rinnovo di contratto, è un ragazzo che sta facendo bene e si è guadagnato sul campo questo premio con sudore ed impegno (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)