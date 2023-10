CIARDI: "Il prossimo allenatore? Conte mi piace, Thiago Motta mi incuriosisce" - MATTIOLI: "Prematuro far rientrare Dybala contro il Monza"

Continua la preparazione della Roma di Mourinho, nonostante i molti assenti per gli impegni in nazionale, in vista della sfida di domenica contro il Monza. Nell'etere romano si discute sull'eventuale utilizzo di Paulo Dybala, uscito malconcio dalla trasferta di Cagliari: "Forse contro il Monza far rientrare Dybala è prematuro", il pensiero di Mario Mattioli, condiviso da Roberto Pruzzo: "Deve essere in condizioni ottimali per dare il meglio". Infine si valuta il possibile sostituto di José Mourinho a fine stagione: "Conte mi piace, Thiago Motta mi incuriosisce, Emery lo amo", il pensiero di Augusto Ciardi.

Dybala deve essere in condizioni ottimali per dare il meglio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

6 partite in 20 giorni? Dovranno essere bravissimi a gestire. Non possono permettersi di schierare più volte la stessa formazione (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Forse contro il Monza far rientrare Dybala è prematuro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con Mourinho sto più tranquillo quando c’è una gara ad eliminazione diretta in Europa, con Conte lo sarei di meno (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I possibili sostituti di Mourinho? Conte mi piace, Thiago Motta mi incuriosisce, Emery lo amo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Caso scommesse? La pena per Fagioli è troppo bassa, puoi dimezzare la pena iniziale di tre anni ma sette mesi no. Un segnalo lo devi dare, almeno ai giocatori reo confessi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

La pena a Fagioli? Sembra a tutti inadeguata, stiamo parlando di un ragazzo che scommette da tanto tempo. La giustizia sportiva però prevede questo tipo di meccanismo e la cosa va così, ma per me non è equa (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)