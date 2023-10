ASPRI: "L’ipotesi El Shaarawy contro l'Inter mi stuzzica molto" - CORALLO: "Da esterno di centrocampo sarebbe come un terzo attaccante"

Vigilia di campionato per la Roma, che domani pomeriggio alle 18 sarà impegnata nel big match contro l'Inter. Nell'etere romano si discute su Stephan El Shaarawy: "Per me potrebbero giocare Belotti insieme a Lukaku, ma l’ipotesi El Shaarawy mi stuzzica molto"; il pensiero di Fabrizio Aspri. Sulla stessa lunghezza d'onda Andrea Corallo: "El Shaarawy tiene i difensori impegnati, schierandolo da esterno di centrocampo sarebbe come un terzo attaccante al fianco di Belotti e Lukaku"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Le assenze incidono soprattutto in una rosa che non ha cambi e la Roma ha 4 titolari fuori da due mesi. L’Inter è la squadra migliore del campionato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma se la giocherà in modo molto consapevole contro l'Inter, nello sport esistono le imprese (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Negli 11 Inter e Roma se la giocano alla pari (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Inter-Roma? Se mettiamo a conforto le due squadre non c’è partita (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me potrebbe giocare Belotti insieme a Lukaku, ma l’ipotesi El Shaarawy mi stuzzica molto. La Roma sta andando bene, ora inizia la fase della continuità. Il gioco non è ancora buono, ma è in crescita (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Bove è un buon calciatore, ma lo avrei ceduto per prendere Frattesi. Il pareggio a Milano sarebbe ottimo, ma i giallorossi potrebbero anche vincere (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

El Shaarawy tiene i difensori impegnati, schierandolo da esterno di centrocampo sarebbe come un terzo attaccante al fianco di Belotti e Lukaku (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Gli attacchi contro Lukaku? Siamo andati oltre il consentito (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)