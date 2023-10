ASPRI: "Inter-Roma sarà una battaglia" - COTUMACCIO: "Considerando le assenze, è come se i giallorossi partissero già sotto 1-0"

L'attesa è finita: oggi alle ore 18 andrà in scena Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A. C'è enorme attesa per questa sfida, che rappresenta il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. "Sarà una battaglia", le parole di Fabrizio Aspri. Riccardo Cotumaccio, invece, è pessimista: "Considerando le assenze, è come se la Roma partisse già sotto 1-0".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

El Shaarawy sta facendo la differenza (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Nella formazione ideale ci sarebbero Belotti e Lukaku perché Inter-Roma sarà una battaglia, ma è difficile togliere El Shaarawy in questo momento. Quando gioca il 'Faraone' è fondamentale (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Il Calcio è servito)

Considerando le assenze, è come se la Roma partisse già sotto per 1-0 (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'Inter è parecchio favorita. La Roma non è migliorata negli scontri diretti dal punto di vista dei risultati, ma sono cambiate le prestazioni ed è quasi sempre rimasta in partita (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)