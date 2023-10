AGRESTI: "La Roma non ha certezze a parte Lukaku" - CIARDI: "Contro il Monza partita complicata"

Vigilia di campionato per la Roma, che contro il Monza ripartirà da Romelu Lukaku, unica certezza secondo Stefano Agresti: "Non capisco ancora la vera faccia della squadra giallorossa, non ha certezze a parte Lukaku". Non sarà una partita facile contro i brianzoli per Augusto Ciardi: "Contro il Monza sarà una partita complicata, ma la Roma deve vincere per rilanciarsi in classifica".

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Roma e Lazio sono in ritardo in classifica, non possono più sbagliare. Non ho paura del Monza ma dei giallorossi, non hanno ancora equilibrio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non mi fido di Roma e Lazio, hanno troppi alti e bassi. Non hanno ancora trovato la loro strada, ma sicuramente risaliranno in classifica (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma si affida sempre a Lukaku, non la vedo mai giocare bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dobbiamo stare attenti quando celebriamo la media gol della Roma, è falsata dalle partite contro Empoli e Cagliari. Non capisco ancora la vera faccia della squadra giallorossa, non ha certezze a parte Lukaku (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Tutta la Roma gira intorno a Lukaku, averlo preso è stato un colpo di genio. È il centro di questa squadra, non può farne a meno (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Belotti sta facendo il “Gallo” di un tempo. La coppia con Lukaku potrebbe essere utilissima (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Contro il Monza sarà una partita complicata, ma la Roma deve vincere per rilanciarsi in classifica (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)