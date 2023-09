TREVISANI: "Stiamo assistendo allo sfascio della Roma" - FOCOLARI: "Mourinho ha perso la situazione, ma può ancora rimediare"

Si parla della delicata situazione giallorossa nell'etere romano. Sul banco degli imputati soprattuto Josè Mourinho: "Mourinho ha perso la situazione, ma può rimediare vincendo le prossime due partite. La Roma ha toccato il fondo, l'allenatore non è l’unico responsabile ma il primo", il pensiero di Furio Focolari. Così, invece, Riccardo Trevisani: "Stiamo assistendo allo sfascio della Roma. La squadra ha sempre giocato male, ma almeno era molto solida in difesa. Ad oggi non difende e non attacca bene, non ha niente di Mourinho"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Sarebbe importante vincere domenica, ma contro il Frosinone sarà una partita difficile. La Roma deve appellarsi all’orgoglio, la situazione è veramente complicata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma mi sembra una squadra appiattita, Mourinho deve ridare un po’ di carica e voglia. Da ora in poi i giallorossi non possono più sbagliare, devono vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ha perso la situazione, ma può rimediare vincendo le prossime due partite. La Roma ha toccato il fondo, l'allenatore non è l’unico responsabile ma il primo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La sensazione è che la squadra non abbia né capo né coda (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho deve trovare una soluzione a questa difficile situazione. Sarei stupito se la Roma dovesse esonerare il tecnico (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Stiamo assistendo allo sfascio della Roma. La squadra ha sempre giocato male, ma almeno era molto solida in difesa. Ad oggi non difende e non attacca bene, non ha niente di Mourinho (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)