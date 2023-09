SABATINO: "La Nazionale di ieri mi ha ricordato la Roma" - LENGUA: "Con l'infortunio di Mancini la squadra è in emergenza"

Il pareggio deludente tra Italia e Macedonia del Nord ha coinvolto indirettamente anche la Roma, con l'infortunio di Gianluca Mancini che ha lasciato il campo dolorante dopo un'ora di gioco: "Con l'infortunio di Mancini la squadra è in emergenza", il pensiero di Gianluca Lengua. Anche Roberto Maida non è tranquillo: "Sono preoccupato per la difesa, Mancini era quello che stava meglio". Infine Matteo Cirulli pensa a un possibile cambiamento tattico: "La difesa a 4 potrebbe dare una mano alla manovra della Roma".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

N’Dicka è stato preso dalla Roma per fare il titolare al posto di Ibanez. In questo momento non vedo altre soluzioni. Sono preoccupato per la difesa, Mancini era quello che stava meglio (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Con l’infortunio di Mancini la squadra è in emergenza. In difesa chi gioca con l’Empoli? Ci sono Llorente e Smalling a disposizione e N’Dicka anche se Mourinho ha detto che non è pronto. Potrebbe giocare anche Cristante nel reparto difensivo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Nazionale di ieri mi ha ricordato la Roma: nessuno prendeva iniziativa, tanti passaggini e cose fatte tanto per farle. Mancini? Mi auguro che Mourinho si sia accorto che può giocare anche in una difesa a 4, credo che la linea a 3 sia soprattutto per Smalling. L'arrivo di Lukaku mi fa pensare che si continuerà con il 3-5-2 (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo 92.7)

Vista l'incapacità degli esterni di arrivare al cross, la difesa a 4 potrebbe dare una mano alla manovra della Roma (MATTEO CIRULLI, Tele Radio Stereo 92.7)

In queste prime tre partite si è vista una Roma fiacca e con tanti infortuni. Per quanto riguarda l'infortunio di Mancini la speranza è che possa aver capito il pericolo e si sia fermato in anticipo. Se giochi a tre devi avere almeno 5/6 difensori per affrontare tre competizioni, la Roma se ne ritrova quattro (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)