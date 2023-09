SABATINI: "Sheriff al livello di una Serie C" - FELICI: "Credo giocheranno Lukaku-Belotti: una coppia che a Mourinho piace"

Serata di debutto europeo per la Roma che alle 18.45 aprirà il girone di Europa League in casa dello Sheriff Tiraspol. "Se vai con la testa di Bodo, le perdi contro tutte" avvisa Nando Orsi. "Una partita di una facilità irrisoria, a livello della Serie C italiana" il commento di Sandro Sabatini.

Sulla coppia d'attacco, per Antonio Felici "Mourinho riproporrà in diverse occasioni la coppia Lukaku-Belotti, partendo da stasera". Diverso il pensiero di Francesco Balzani: "Per me tornerà la coppia Belotti-El Shaarawy dall'inizio".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Non conosco i calciatori dello Sheriff e non so neanche in che campionato giocano. Se vai con la testa di Bodo, le perdi contro tutte. Se vai con la testa giusta, allora porti a casa il risultato. La Roma farebbe bene ad impegnarsi le prime tre/quattro partite e concentrarsi poi in campionato. Rui Patricio è un portiere normale, Svilar non lo conosco. Vediamo come si comporta stasera (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro lo Sheriff è una partita di una facilità irrisoria, a livello della Serie C italiana. Secondo me la Roma vincerà agevolmente. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Mourinho su Budapest, è chiaro che lui ci pensi ancora. La squalifica dopo quello che è successo è meritata e rimane (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

A sinistra tutti riportano Zalewski ma io non scarterei l'ipotesi che giochi El Shaarawy aperto a sinistra. Come a centrocampo metterei un asterisco sulla presenza di Aouar... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io penserei già alle trasferte di Torino e Genova. Non bisogna sprecare troppe energie ed evitare nuovi infortuni. La Roma nella sua storia ha avuto qualche esperienza negativa, spero che se lo ricordi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che Mourinho abbia ben presente in testa l'ipotesi di un attacco con Belotti e Lukaku. Secondo me la riproporrà in diverse occasioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha fatto un grande percorso in Europa nella scorsa stagione, questo va rimarcato. Perché abbiamo visto ieri sera com'è giocare contro la Real Sociedad...Per me stasera tornerà la coppia Belotti-El Shaarawy dall'inizio, anche per quello che ha detto ieri Mourinho in conferenza stampa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)