ORSI: "La Roma del primo tempo contro il Milan è da decimo posto" - MANGIANTE: "Mourinho non ha parlato perché non può..."

È tempo di nazionali, è iniziata di fatto oggi la sosta dei maggiori campionati europei, ma la coda del post Roma-Milan è e sarà ancora piuttosto lunga. Nell'etere romano il tema principale è il momento difficile affrontato fino a questo momento dalla squadra giallorossa: tutti sul banco degli imputati, dalla squadra al tecnico. "La Roma che abbiamo visto con Milan nel primo tempo è da decimo posto", tuona Fernando Orsi. Guglielmo Timpano si sofferma sul mercato: "il problema della dinamicità non è stato risolto, se Sanches si fa male dopo un allenamento e mezzo il problema è acuito". Alessandro Vocalelli non trova scuse: "Le assenze in casa Roma non bastano a giustificare il nulla che si è visto". Angelo Mangiante senza giri di parole: "Mourinho conosce bene la situazione, non ha parlato perché non può parlare, se no diventavano due settimane complicate".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Potrebbe esserci un revisionismo tattico, ma quando le cose vanno male c'è bisogno di un'idea. Penso che la Roma valga di più rispetto a quanto ci ha fatto vedere, però qui ci sono problematiche di base che sono complicate da risolvere: atleticamente la Roma arriva dopo gli altri, ha un tempo nelle gambe (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ora conta solo battere l'Empoli, la Roma contro il Milan è stata nulla. È vero che Mourinho lavorerà con 7 giocatori a Trigoria, ma non è il momento e al massimo vuol dire che la Roma è forte. Puoi lavorare con tutta la squadra se sono tutti scarsi, questa ironia sui 7 giocatori è poco riuscita (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma contro il Milan è rimasta negli spogliatoi: è stata una vergogna. Non c’è stato gioco e neanche la ferocia agonistica che genera lo spirito di appartenenza di chi non vuole uscire sconfitto perdendo la faccia. Mourinho rimane la soluzione e non il problema ma deve fare subito qualcosa (MAX LEGGERI, Rete Sport, 104.2)

La Roma è irriconoscibile: è una squadra senza idee che non sta in condizione. Mourinho continua a giocare con il 3-5-2 quando non ci sono esterni all’altezza: è arrivato il momento di cambiare modulo. Non ho compreso il motivo per cui Cristante è stato inserito da intermedio: Bove aveva più gamba per contrastare la fascia sinistra del Milan (FABIO PETRUZZI, Rete Sport, 104.2)

La Roma ha avuto cinque infortuni muscolari certificati dall'inizio della stagione, atleticamente ci sono delle problematiche. Gli indizi fanno pensare che qualcosina non vada bene (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Lukaku viene perché il Chelsea ha avuto paura di tenerlo e di dover pagare quell'ingaggio. Mourinho conosce bene la situazione, non ha parlato perché non può parlare, se no diventavano due settimane complicate. Quello che pensa di questa situazione è evidente. Ndicka per lui non è pronto (ANGELO MANGIANTE Tele Radio Stereo, 92.7)

Le assenze in casa Roma non bastano a giustificare il nulla che si è visto. È una banalità dire che sarebbe meglio avere Lukaku, Dybala e Pellegrini al meglio, ma è una squadra che deve fare di più. In questo momento la Roma è una delle squadre di A che gioca peggio (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

C'è bisogno di tempo, resto fiducioso. Il pessimismo ci sta, ma siamo alla terza giornata. Venerdì c'è stato un dislivello molto ampio, ma la rosa e il tecnico della Roma mi fanno ben sperare. La vera Roma la si vedrà dopo la sosta, la rosa è da Champions, così come lo è il tecnico (EDOARDO TESTONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma mi ha fatto una bruttissima impressione, mi è sembrata spaurita. Lukaku ha già determinato, perché la difesa del Milan è stata costretta a stringersi, con altri 10' forse la Roma avrebbe pareggiato, ma i giallorossi sono stati in balia del Milan per lunghi tratti. Mourinho deve tornare a fare qualcosa, lavorare sulla squadra (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Alcuni giocatori della Roma pensano di aver degli infortuni e in realtà non li hanno. Dopo Roma-Milan alcuni giocatori hanno chiesto a Mourinho una maggiore impostazione tattica e lui non l'ha presa bene. Abraham sta meglio e sarà a disposizione entro fine anno (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Prestazione deludente, penso che il divario fra Roma e Milan non potesse apparire più netto. Solo tre cross riusciti in tre partite, questo la dice lunga. Tanti calciatori sono alle prese con infortuni e questo rallenta il loro inserimento: la sosta è provvidenziale (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se Dybala non parte per la Nazionale argentina un po' ci preoccupiamo, perché sappiamo quanto ci tenga. Va fatta anche un'analisi della rosa a prescindere dai risultati: il problema della dinamicità non è stato risolto, se Sanches si fa male dopo un allenamento e mezzo il problema è acuito, perché è un delitto annunciato (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non si aiuta, questo è sicuro. Ci sono due cose toste da gestire: i precedenti di stagioni iniziate così sono impietosi, poi ci sono i tanti problemini fisici, tra chi è rimasto e chi è partito. Mourinho ritroverà gente a due o quattro giorni da Roma-Empoli (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma che abbiamo visto con Milan nel primo tempo è da decimo posto. Non può essere questa la Roma. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma manca la difesa. Una vittoria nelle ultime 10 partite di Serie A è un campanello d'allarme. Dare la colpa alla preparazione con un allenatore come Mourinho è riduttivo. La difesa mi preoccupa molto, Mourinho ne aveva fatto un caposaldo. Bisogna capire quale potrebbe essere un eventuale cambio tattico. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il problema della Roma è che manca un'idea di gioco sulla quale costruire una stagione, la Roma gioca troppo sull'individualità. Fondamentale recuperare gli infortunati. Lukaku è molto importante, ha un modo di fare calcio che dà alla Roma un'altra fisionomia, bisogna recuperare anche Smalling, mi sembra strano che sia calato così all'improvviso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve ritrovare i suoi campioni. Belotti ed El Shaarawy non sono Dybala e Lukaku. Il problema della Roma non è l'attacco ma il pacchetto difensivo che latita. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)