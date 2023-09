MATTIOLI: "La Roma non è in crisi, giocare col Torino non è facile" - DI GIOVAMBATTISTA: "Ndicka dovrebbe lavorare sulle palle inattive"

Il giorno dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino nell'etere romano si cerca di analizzare la prestazione della squadra giallorossa: "La Roma non è in crisi, giocare contro il Torino non è mai facile", il pensiero di Mario Mattioli. Secondo Roberto Pruzzo invece: "Nel gol di Zapata c'è l'evidente errore di Ndicka che lo marca male". Parlando di Lukaku invece questo è il pensiero di Roberto Infascelli: "E' un giocatore fortissimo che non rappresenta un "se" in una rosa con tante spine".

Ndicka dovrebbe lavorare di più sulle palle inattive (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri con Lukaku la Roma ha avuto più di un'occasione per vincere. Nel gol di Zapata c'è l'evidente errore di Ndicka che lo marca male (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non è in crisi, giocare contro il Torino non è mai facile. Cristante sta diventando un giocatore di altissimo livello (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dybala? Ieri c'è stato Lukaku e lui si è fatto da parte. Cristante? Mourinho ci ha fatto capire che è lui il giocatore con capacità d'inserimento, in assenza di Renato Sanches. Per questo Bove non gioca (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku? E' un giocatore fortissimo che non rappresenta un "se" in una rosa con tante spine. Fa la differenza, ma non dobbiamo passare dal "segna solo Dybala" al "segna solo Lukaku". Il problema del pareggio di ieri è aver buttato 5 punti con Salernitana e Verona (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku ha numeri da record, 59 gol in serie A nelle prime 100 presenze. Solo cinque hanno fatto meglio di lui nella storia di questo campionato. Cristante? Mi sembra una costante positiva (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)