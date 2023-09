INFASCELLI: "Contro lo Sheriff farei giocare Belotti ed El Shaarawy" - FOCOLARI: "Terrei Dybala e Renato Sanches in panchina"

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato contro l'Empoli, la Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'esordio in Europa League di giovedì in casa dello Sheriff. Questo è di fatto l'argomento principale nell'etere romano, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei giocatori dal primo minuto: "Terrei in panchina Dybala e Renato Sanches, vanno assolutamente dosati", il pensiero di Furio Focolari. Davanti Roberto Infascelli non ha dubbi: "Metterei Belotti ed El Shaarawy insieme", mentre per Emanuele Zotti: "Pellegrini sta recuperando, ma si va sulla via della tutela".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha iniziato a giocare perché hanno iniziato a farlo Lukaku, Dybala e Sanches. Saranno la coppia che segnerà di più. (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lukaku deve trovare la forma, deve giocare anche in Europa. Dybala e Sanches invece li salvaguarderei. Li terrei in panchina e all’occorrenza li metterei dentro nella mezz’ora finale. Sono giocatori che vanno assolutamente dosati (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Kristensen? Non potendo giocare in Europa è favoritissimo per giocare titolare col Torino (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

I recenti infortuni? La preparazione deve permetterti di giocare determinate partite in un certo modo. Dobbiamo iniziare a ragionare per domenica e quanti possiamo recuperarne per la trasferta di Torino. Credo che Pellegrini e Smalling non ce la faranno, mentre Aouar sì. Contro lo Sheriff davanti metterei Belotti ed El Shaarawy (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi la squadra è tornata da allenarsi, vedremo se Aouar riuscirà a recuperare per lo Sheriff o eventualmente contro il Torino. Pellegrini sta recuperando, ma per lui si va sulla via della tutela. Kristensen? Giudicato in maniera troppo frettolosa (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)