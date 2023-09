FOCOLARI: "Mourinho è il responsabile numero uno della mancanza di gioco" - BALZANI: "Lo Special One non è mai il problema, è la soluzione"

All'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale si continua a parlare del deludente avvio di campionato della Roma e di quanto José Mourinho debba lavorare in vista della sfida del 17 settembre contro l'Empoli. "L'allenatore è il responsabile numero uno della mancanza di gioco da parte dei giallorossi", afferma Furio Focolari. Francesco Balzani, invece, ha molta fiducia nel tecnico: "Mourinho è ancora la soluzione, non è mai il problema".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma deve reagire, gli infortunati devono riprendersi e dare una mano alla squadra. Kristensen? Sta rendendo al di sotto di ogni aspettativa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non gioca a calcio. Mourinho è solo da amare, ma non significa che non possa essere criticato. L'allenatore è il responsabile numero uno della mancanza di gioco e in questi tre anni ha fatto male (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ha le sue responsabilità. La Roma non è che non ha un gioco, è questo che ci sta mostrando (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma gioca sempre un calcio speculativo, ottiene risultati quando è più forte degli avversari. È difficile non arrivare in Champions con la rosa dei giallorossi... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma può e deve migliorare negli scontri diretti (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono convinto che Mourinho andrà via al termine della stagione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho è ancora la soluzione, non è mai il problema. Il quinto posto? Per me è già tanto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)