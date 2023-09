FOCOLARI: "La trasferta con lo Sheriff è una partita scomoda" - VISNADI: "Il vero rischio è domenica contro il Torino"

Continua la preparazione della Roma in vista della trasferta di Europa League contro lo Sheriff, per iniziare al meglio il percorso nelle coppe europee: "Si gioca di giovedì e in un campo in cui è difficile arrivare, è una partita scomoda" il pensiero di Furio Focolari. Per Stefano Agresti: "Andrebbero lasciati 4-5 titolari a casa", mentre spostandosi alla sfida di domenica questo è il pensiero di Francesco Balzani: "Bisogna andare a Torino a vincere per recuperare i punti persi a inizio campionato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Quella con lo Sheriff è una partita scomoda perché si gioca di giovedì e in un campo in cui è difficile arrivare. Ma nella gara in sé non ci dovrebbero essere problemi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi sembra che sia più un problema per la partita successiva di campionato che per l'impegno di coppa. Secondo me andrebbero lasciati 4-5 titolari a casa, senza fargli fare proprio la trasferta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per Mourinho, oggi, Smalling e Mancini non sono adatti per giocare in una difesa a 4 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È il momento di fare scelte radicali: un gruppo di giocatori non dovrebbe proprio andare, però gli allenatori non lo fanno mai per paura. Il vero rischio non è contro lo Sheriff ma domenica col Torino (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ora sono ottimista sul cammino della Roma da qui alla prossima sosta, bisogna andare a Torino a vincere per recuperare i punti persi a inizio campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se vai a Torino dopo un 7-0 all'Empoli e non vinci o addirittura perdi, i processi si aprirebbero inevitabilmente. Avresti 4 punti dopo 5 partite e sarebbe inaccettabile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)