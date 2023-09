DAMASCELLI: "La Roma sembra 'Cucine da incubo', poi arriva Dybala e cambia tutto" - FELICI: "Ndicka? Può migliorare ma abbiamo capito perché non ha giocato le prime..."

La vittoria debordante della Roma sull'Empoli apre una nuova pagina di valutazioni nelle emittenti radiofoniche romane. "Quando hai Lukaku e fai un lancio succede come ieri che vai in porta, con questi giocatori la Roma è una squadra forte" l'argomentazione di Furio Focolari. Tony Damascelli, invece, la vede così: "Faccio una battuta: la Roma mi sembra 'Cucine da incubo', poi arriva il grande cuoco, dall'Argentina, e il locale cambia. Dybala è un valore aggiunto che dà un significato al non gioco della squadra".

Antonio Felici commenta così il debutto di Ndicka: "Deve imparare meglio la marcatura all’italiana ma soprattutto deve migliorare moltissimo nella gestione del pallone dove l’ho visto parecchio impacciato, ecco forse abbiamo avuto la risposta al perché Mourinho l’abbia tenuto in panchina in queste prime tre partite".

Per una volta ho visto un terzino fare due cose importanti: due gol iniziali arrivano da due cross di un esterno e questo è molto positivo. Ci sarà bisogno di trovare più equilibrio a centrocampo e lì dovrà essere bravo l'allenatore: non sono convinto che Paredes possa giocare in una posizione così scoperta e credo che Cristante debba fare più il mediano con squadre più forti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'avevamo detto prima della partita: era l'Empoli, la principale candidata alla Serie B. Quando hai Lukaku e fai un lancio succede come ieri che vai in porta, con questi giocatori la Roma è una squadra forte. Ndicka invece non mi è piaciuto neanche ieri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il segnale più importante è di Renato Sanches, un giocatore importantissimo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Al 9° minuto stai 2-0, quindi a livello di flussi positivi ti gira tutto bene ed è normale che vengono facili alcune cose (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku l'ho visto bene con Belotti. Me li aspetto insieme in coppia giovedì in Europa League, dove il girone va chiuso subito, in 3 partite (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Faccio una battuta: la Roma mi sembra cucine da incubo, poi arriva il grande cuoco, dall'Argentina, e il locale cambia. Dybala è un valore aggiunto che dà un significato al non gioco della squadra. Su Lukaku uso il freno a mano, uscito l'argentino l'ho visto molto appesantito, non solo dal punto di vista fisico (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se fu vera gloria lo vedremo nelle prossime partite ma intanto ieri la Roma ha fatto una gran bella vittoria giocando molto bene tecnicamente contro un Empoli modesto ma questa c’era e questa dovevi battere. Quando tanti giocatori di qualità giocano tutti insieme la qualità si vede e sposta gli equilibri come abbiamo visto, inoltre spieghiamo a tutti i detrattori di Mourinho che con i giocatori forti e tecnici si gioca molto bene e si vince, è banalissimo dirlo ma è la verità (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma con Lukaku-Sanches e Dybala cambia. Quando hai giocatori di qualità la differenza si vede. L’Empoli si è anche segnato da solo ma questa squadra è diversa (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ndicka ha un grande fisico e penso possa diventare un grande centrale, detto ciò secondo me deve imparare meglio la marcatura all’italiana ma soprattutto deve migliorare moltissimo nella gestione del pallone dove l’ho visto parecchio impacciato, ecco forse abbiamo avuto la risposta al perché Mourinho l’abbia tenuto in panchina in queste prime tre partite (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)