CIARDI: "La Roma sembra diventata un luna park" - SABATINI: "Nessun titolare giallorosso giocherebbe nel Milan"

All'indomani della sconfitta rimediata dalla Roma contro il Milan, con il risultato di 1-2, le attenzioni dell'etere romano sono interamente dedicate a quanto si è visto in campo ieri sera. Fra i temi più caldi ci sono sia quello relativo all'arbitraggio, con il rigore dato al Milan che continua a far discutere, sia quello riguardante il calcio espresso dai giallorossi. Augusto Ciardi ha espresso la propria insoddisfazione: "Ieri non mi è piaciuto nulla, la Roma sembra diventata un luna park". Sandro Sabatini duro con la squadra a disposizione di Mourinho: "Nella formazione titolare della Roma di ieri non c'è nessuno che giocherebbe titolare nel Milan, forse solo uno tra Mancini e Smalling".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La partita di ieri? Il rigore è netto, c’è poco da dire. Anche se fosse stato inesistente, se tu sei una squadra giochi in maniera diversa. Non riesci a correre, non so cosa sia successo in estate. Se nel primo tempo il Milan fosse stato sul 4-0 nessuno si sarebbe stupito (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri non ho visto niente in più da Mourinho e non ho visto niente di Mourinho. Non c'era niente di una squadra di Mourinho. Contro il Milan hai preso due gol uguali a quelli presi con Salernitana e Verona (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri non mi è piaciuto nulla, la Roma sembra diventata un luna park. La partita in campionato è diventata un optional. Ieri non mi è piaciuto per niente neanche Mourinho, giochiamo coi centrocampisti che per caratteristiche fanno le belle statuine. Cristante, Paredes e Aouar sono giocatori fermi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di ieri? Bentornato a Mourinho che dopo 7 minuti si vede dare contro un rigore che non c'era. Nonostante un mercato estivo fatto in maniera intelligente c'è Aouar che esce dopo mezz'ora, Renato Sanches che fa un quarto d'ora, Dybala non è tra i convocati e Pellegrini non è in grado di giocare. Il Milan è stato attento e ordinato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il rigore di ieri? Con il Milan sono molto attenti, con altri meno. I rossoneri però hanno legittimato il risultato, la formazione della Roma di ieri è da metà classifica. I giallorossi hanno fatto un passo indietro a livello fisico, ma c'è ancora tempo per recuperare FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella formazione titolare della Roma di ieri non c'è nessuno che giocherebbe titolare nel Milan, forse solo uno tra Mancini e Smalling. Da una parte c'è Zalewski, dall'altra Theo Hernandez. Chiedo a Mourinho se ha visto Paredes lo scorso anno con Allegri, se non tocca tre volte la palla non la dà via (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita di ieri? Da una parte ho visto una squadra che gioca il calcio in maniera incredibile, dall'altra una che non gioca a calcio. Vero che mancavano sia Dybala che Lukaku, però il divario è stato enorme e poteva finire con più gol di scarto. A parità numerica la partita non è esistita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Milan mi ha impressionato molto, la capacità di fare gioco è stata straordinaria così come l'incapacità della Roma. L'unico errore del Milan è aver lasciato aperta la partita fino alla fine (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)