CAMELIO: "La Roma non può più permettersi passi falsi" - MANGIANTE: "Obbligatorio vincere contro il Genoa"

Manca solamente un giorno a Genoa-Roma, in programma domani alle ore 20:45. All'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale si parla proprio del momento dei giallorossi, chiamati a vincere dopo i soli 5 punti conquistati nelle prime 5 giornate di campionato. "La Roma non può più permettersi passi falsi", afferma Enrico Camelio. Angelo Mangiante è dello stesso parere: "Tre punti obbligatori contro il Genoa".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Sono convinto che in questa Serie A si possa fare una squadra da Champions anche con l’autofinanziamento: l’anno scorso la Roma ci è andata molto vicina, purtroppo però aveva la rosa corta. Il futuro? Io credo che l'obiettivo dei Friedkin sia quello di rientrare di quello che è stato speso e credo che si stiano affidando molto al fattore stadio. Non sarà una presidenza che durerà 20-25 anni a Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non è solo Dybala e Lukaku, dovrebbe iniziare a vincere cercando di far crescere anche il valore della squadra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha cinque punti, non può più permettersi di fare passi falsi. Se non vincesse contro il Genoa si potrebbe parlare di crisi (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Come fa la Roma a non vincere a Genova? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il gioco della Roma non è propositivo, mi aspettavo di più. I giallorossi mi stanno un po’ deludendo considerando il valore dei giocatori (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Genoa-Roma? Per i giallorossi la vittoria è indispensabile. Finché non torna Smalling ho qualche perplessità sulla difesa, è fondamentale non prendere gol domani. Servirà una discreta Roma per portare a casa il risultato (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me Mourinho rispetto a Torino cambierà entrambi gli esterni puntando su Zalewski e Karsdorp. Genoa-Roma? I giallorossi sono obbligati a vincere (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)