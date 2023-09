ASPRI: "La Roma non può esimersi dalla lotta per la Champions League" - CAMELIO: "Spero di vedere Ndicka in campo contro l'Empoli"

Dopo un inizio complicato con un solo punto in tre partite, la Roma sta lavorando per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro l'Empoli. Nel frattempo nell'etere romano si cerca di analizzare il valore della rosa attuale: "I giallorossi non possono esimersi dalla lotta per un posto in Champions League", il pensiero di Fabrizio Aspri. Secondo Gianluca Lengua: "Renato Sanches è uno dei centrocampisti più forti nella rosa della Roma", mentre per Enrico Camelio: "Tanti calciatori della Roma possono dare di più".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Renato Sanches mi piace parecchio, è il Frattesi che la Roma non è riuscito a prendere. Nel complesso i giallorossi sono migliorati e non possono esimersi dalla lotta per un posto in Champions League (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tanti calciatori della Roma possono dare di più. Contro l'Empoli spero di vedere Ndicka in campo (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Renato Sanches? Sarà sicuramente disponibile contro l’Empoli, ma non credo possa partire titolare. Il portoghese è uno dei centrocampisti più forti della rosa della Roma. Contro l'Empoli mi aspetto la coppia Dybala-Lukaku in attacco (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ha sempre considerato Cristante una sorta di soldato illuminato, è la macchina che ti porta sempre a destinazione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il calciomercato della Roma? Si parla di un interesse per il giovane Prutsev, ma considerando il fattore extracomunitari e l'affare Marcos Leonardo, la vedo dura (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)