AGRESTI: "Lukaku è più importante di Dybala" - CIARDI: "Eviterò di nominare Renato Sanches, sennò è calcio virtuale"

Mancano 24 ore al prossimo match giallorosso. Dopo aver avuto la meglio sullo Sheriff, i giallorossi saranno impegnati a Torino contro la squadra di Juric. Qualche dubbio di formazione per Mourinho, che dovrà gestire lo stop di Renato Sanches e le situazioni di Pellegrini e Smalling. L'etere romano, però. si sofferma sull'importanza di Lukaku: "Forse è quasi più importante di Dybala", dice Stefano Agresti, "Lukaku fa reparto da solo e la Roma ci si affida", secondo Furio Focolari. Augusto Ciardi si sofferma invece su Renato Sanches: "Aouar non ti fa fare il salto di qualità e con Paredes hai solidità in mezzo al campo, Renato non è un giocatore sul quale puntare in quel ruolo".

Renato Sanches non stava bene dal 1' secondo me, ha sbagliato tanti palloni, era frenato, non voleva dare impulsi in più ai muscoli. Stesso discorso per Aouar, Cristante ha giocato da solo all'inizio (RINALDO BOCCARDELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non mi ha fatto impazzire la Roma, nonostante il pallino del gioco fosse nelle mani dei giallorossi. Se hai giocatori sopra la media possono ovviare a tutti i problemi e portare il risultato a casa. Svilar ha fatto una grandissima uscita (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cifra con cui hai preso Renato è una cifra da scommessa, se hai Pellegrini, Bove, Aouar rimane solo una scommessa e infatti per lui è stato speso poco, meno di quanto è stato speso per Sabitzer.. Renato contro lo Sheriff è stato da 4 fin quando è stato in campo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Renato è un talento tormentato, come lo sono anche Thiago Alcantara e Rafinha. Lui gioca nel ruolo in cui la Roma deve fare il salto di qualità quest'anno. Aouar non ti fa fare il salto di qualità e con Paredes hai solidità in mezzo al campo, Renato non è un giocatore sul quale puntare in quel ruolo. Eviterò di nominare Renato Sanches, sennò è calcio virtuale (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku è il punto di riferimento, ha caratteristiche precise e chi ha Lukaku lo usa per quelle caratteristiche. Quando avrà più confidenza e forma fisica magari farà anche qualche galoppata della sue (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

La Roma non può fare a meno di Dybala, e subito dopo viene Lukaku. Fanno entrambi la differenza, sono straordinari, Lukaku fa reparto da solo e la Roma ci si affida. Ma devi dargli la palla, giocare meglio, il problema della Roma non è nei giocatori, che ci sono. La Roma deve giocare meglio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)

Tutte le squadre dipendono dai loro campioni, è normale. E la Roma da Dybala e Lukaku. La differenza è che Lukaku abbia trovato una stabilità fisica. E forse è quasi più importante di Dybala (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il Calcio è servito)