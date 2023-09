AGRESTI: "La Roma non può fallire stasera" - BALZANI: "Difesa costruita male sul mercato"

Dopo lo stop dell'Inter e le vittorie di Napoli, Milan e Lazio, toccherà alla Roma stasera registrare la propria classifica dopo un avvio che ha portato 5 punti in 5 partite. "È una trasferta pericolosa ma la Roma ha un tasso tecnico tale in campo, seppur distribuito male, che le può consentire di vincere la partita" l'opinione di Antonio Felici. Per Stefano Agresti: "Questa sera è una grande occasione per recuperare terreno sulle altre: la Roma non può fallire".

A stupire, viste le abitudini recenti, è il rendimento difensivo della Roma che ha subito finora 7 gol nelle 5 partite di campionato, 8 se si conta anche l'unica in Europa League. Questa la spiegazione di Francesco Balzani: "La Roma ha una difesa che è stata allestita male, non da chi la mette in campo ma da chi doveva crearla sul mercato".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La vittoria della Roma non è scontata, anche se è favorita. Il Genoa ha elementi di ottimo livello: sarà una partita vera e i giallorossi non devono abbassare i ritmi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Un pareggio a Torino non è un risultato tremendo, il problema è stato l'inizio di stagione. È una trasferta pericolosa ma la Roma ha un tasso tecnico tale in campo, seppur distribuito male, che le può consentire di vincere la partita (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Questa sera è una grande occasione per recuperare terreno sulle altre: la Roma non può fallire. Se si dovesse allontanare ancora di più dalla vetta diventerebbero troppi i punti di distacco (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha una difesa che è stata allestita male, non da chi la mette in campo ma da chi doveva crearla sul mercato. Matic manca, per carità, ma è un problema di uomini se prendi quei gol che hai preso in questo inizio di stagione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

A Mourinho va riconosciuta un’identità difensiva che rappresenta “il gioco” della Roma. Magari non è il preferito di tanti ma è stato quello il “bel gioco” dei giallorossi, se poi provi a creare qualcosa in più, in virtù di una coperta corta, finisci per concedere più occasioni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Giocare con Pellegrini dietro Lukaku-Dybala è una buona scelta, col Sassuolo le cose migliori le ha fatte vedere in quel ruolo. È una partita importante per la Roma ma lo è anche per il Genoa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)