AGRESTI: "Dybala? "Sembra quasi abbia paura del dolore" - BALZANI: "La vera pecca della Roma sono gli esterni"

Domani sera la Roma affronterà l'Empoli allo Stadio Olimpico nel match valido per la quarta giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questa delicatissima partita e delle scelte di José Mourinho. Stefano Agresti fa un'analisi su Paulo Dybala: "Sembra quasi abbia paura del dolore". Francesco Balzani si sofferma sui punti deboli della rosa giallorossa: "La vera pecca della Roma sono gli esterni".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma vista contro il Milan senza Pellegrini, Dybala e Sanches è una squadra normale. Con questi il livello si alza e la differenza per la Roma può farla averli per 15 partite di fila. Con loro il tasso tecnico è molto alto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

C'è grande attesa per Dybala e Lukaku, mi pare che lui sia quello che sta meglio. Con il Belgio ha segnato e si è divertito, giocare ti mette in condizione: per lui la sosta è stata molto buona. Dybala da quant'è che non fa una partita? Renato stessa cosa... ci sono delle incognite, l'allenatore è lì per fare scelte e gestire le forze in campo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala-Lukaku dipende molto più dall'argentino, perché il belga può giocare con continuità, Paulo non lo ha fatto ultimamente, sembra quasi abbia paura del dolore. Lukaku può diventare il punto fermo dell'attacco, se poi c'è Dybala meglio (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Roma-Empoli? Mi aspetto delle risposte sull’organizzazione di gioco, voglio vedere dei passi in avanti (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Kristensen titolare? La logica dice quello, ma uno spazietto per Karsdorp me lo lascio. Mi aspetto Renato Sanches dal primo minuto. La vera pecca della Roma sono gli esterni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)