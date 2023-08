TREVISANI: "Con Lukaku e Dybala la Roma deve essere più mourinhana di sempre" - PRUZZO: "Contro il Milan servirà grande sacrificio"

All'interno delle trasmissioni radiofoniche della Capitale l'argomento principale è ovviamente l'arrivo di Romelu Lukaku, sbarcato ieri pomeriggio a Ciampino. "Con lui e Dybala la Roma deve essere più mourinhana di sempre", afferma Riccardo Trevisani. Roberto Pruzzo, invece, parla di Roma-Milan, in programma venerdì alle ore 20:45: "Servirà una partita di grande sacrificio da parte dei giallorossi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lukaku-Dybala sulla carta è la coppia d'attacco migliore in Italia (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'arrivo di Lukaku? Con il belga l'aspettativa aumenta. Ieri ti sei dotato di uno dei migliori attaccanti in Europa. Un acquisto in difesa? C'è da capire se la Roma la considera un'esigenza oppure no, credo che Mourinho un altro centrale lo vorrebbe (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sergio Ramos? Sono un po' tutte suggestioni, non credo che la Roma sia alla ricerca di profili del genere. Molto probabilmente il mercato della Roma in entrata è finito, si cercherà un'occasione per un centrale ma non credo per il portiere. Le partenze di Karsdorp e Spinazzola mi sembrano improbabili (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Bonucci ha caratteristiche diverse da quelle che servono alla Roma, è un’operazione che capirei veramente poco. Lukaku è uno degli attaccanti più forti in circolazione (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Dybala e Lukaku la Roma deve essere più mourinhana di sempre, tutti dietro e palla a loro. Il problema principale dei giallorossi è il portiere (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma aveva bisogno di uno che spacca le porte e Lukaku sa farlo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Milan? I giallorossi devono stare più attenti, hanno concesso gol veramente troppo facili. Il Milan ha qualità in avanti e ha trovato una quadra già alle prime partite. La Roma dovrà giocare una partita di grande sacrificio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Milan? I giallorossi dovranno limitare il Milan, nelle ultime due gare in proiezione offensiva non hanno fatto male. Dovranno fare grande difesa e contropiede, dietro i rossoneri concedono qualcosa. Sarà una partita aperta (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma finora non ha giocato malissimo, però deve darsi una regolata. Se dietro continua a prendere gol non si va da nessuna parte. Il Milan parte favorito, i giallorossi mi creano molti punti interrogativi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)