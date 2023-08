SABATINI: "Roma meno forte dell'anno scorso" - CIARDI: "Ibanez buonissimo difensore, ma è il più sacrificabile"

Passano i giorni e proseguono le trattative per consegnare nuovi rinforzi a Mourinho. Il nome più caldo per il reparto offensivo rimane quello di Marcos Leonardo, gioiello del Santos, e per il quale i contatti vanno avanti ormai da giorni. Proprio su questo argomento si stanno concentrando le attenzioni dell'etere romano. Sandro Sabatini analizza la rosa della Roma: "È meno forte dello scorso anno". Augusto Ciardi, invece, si sofferma sulla possibile cessione di Ibanez: "Buonissimo difensore, ma è il più sacrificabile".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma può partire con Belotti e Marcos Leonardo. Abraham tornerà, secondo noi a dicembre. Il recupero va oltre più ogni rosea aspettativa (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Parole di Morata sono di circostanza, doveva dire quelle cose. Mourinho però preferisce Arnautovic a lui. La Roma è meno forte dello scorso anno, Aouar è un ottimo acquisto ma in attacco non puoi contare su Belotti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A Mourinho a Roma manca solo di benedire le persone... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tutte le squadre di Serie A hanno bisogno di incassare, dal Milan all'Inter. Legittime le alte richieste di ingaggio di Ibanez al Nottingham (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ormai in Serie A si celebrano le grandi cessioni, ma vendere può significare comprare. La Roma rinuncia a un buonissimo difensore, però è il più sacrificabile e lo ha sostituito con Ndicka e Llorente. In piccolo lui può essere quello che Ibrahimovic fu per la seconda Inter di Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)