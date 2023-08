SABATINI: "Marcos Leonardo sarebbe un ottimo investimento" - TORRI: "La Roma sull'attaccante è in enorme ritardo"

Il tema principale di giornata nell'etere romano è la ricerca della Roma di un nuovo attaccante, con Marcos Leonardo ancora tra i candidati principali: "Il brasiliano sarebbe un ottimo investimento", questo il pensiero di Sandro Sabatini. Secondo Fernando Orsi invece: "Arnautovic in attesa di Abraham sarebbe perfetto". Per quanto riguarda invece la possibile cessione di Matic questo è il pensiero di Alessandro Vocalelli: "Si può giocare a calcio anche senza il serbo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Zapata a 32 anni è un'operazione bizzarra. Non gradisco né lui né Arnautovic. Punterei sui giovanissimi e non è necessario spendere 50 milioni (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Marcos Leonardo è un ottimo investimento per i giallorossi, sarebbe una buona operazione anche quella di Zapata, ma andrebbe bene anche Arnautovic. Matic deve restare (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Arnautovic in attesa di Abraham sarebbe perfetto. Perdere Matic sarebbe pesante (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Matic tatticamente è un giocatore unico nel centrocampo della Roma, ma si può giocare a calcio anche senza il serbo (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Matic? Non credo a rapporti rovinati nello spogliatoio. Penso comunque che si sia rotto qualcosa, sia a Mourinho che alla squadra non ha fatto piacere il fatto che voglia andare via (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Matic? So che l'entourage del giocatore ha aperto anche dei contatti con l'Arabia Saudita (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Lo Sport)

Entro 24 ore sapremo se Marcos Leonardo verrà alla Roma oppure no. Il dato di fatto è che la Roma sull'attaccante è in enorme ritardo, che era la priorità dall'infortunio di Abraham. Due mesi dopo non aver trovato neanche una delle due punte che servono mi sembra borderline (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)