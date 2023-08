MAIDA: "Se Zapata tornasse lo stesso di due anni fa la Roma lotterebbe per il quarto posto" - TORRI: "Mercato da 8 rovinato dall'assenza dell'attaccante"

L'argomento del giorno nell'etere giallorosso è ormai la consueta ricerca della Roma di un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho: "Se sta bene Duvan Zapata è un gran giocatore, ma è un’incognita dal punto di vista fisico", il pensiero di Fernando Orsi. Secondo Franco Melli invece: "Anche se i nuovi acquisti facessero cantare il pallone, senza finalizzatore tutto rimane incompiuto". Infine questo è il pensiero di Alessandro Vocalelli: "Qualche mese fa qualcuno si lamentava di Scamacca, ora se non arriva Marcos Leonardo è una sconfitta".

Roberto Maida si sofferma su Duvan Zapata: "Se tornasse lo stesso di due anni fa la Roma sarebbe ampiamente in lotta per il quarto posto". Piero Torri fa il punto sul mercato: "Il mercato della Roma era da 8, ma è stato rovinato in maniera pesante dall’assenza dell’attaccante".

La Lazio quarta e la Roma terza: questo il mio pronostico con l’Inter che vincerà lo scudetto. Sono fiducioso che José Mourinho punterà sul campionato in questa stagione (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Marcos Leonardo? Le notizie di mercato cambiano velocemente. Adesso tra i profili giovani c'è Abel Ruiz del Braga. Duvan Zapata? Se tornasse lo stesso di due anni fa la Roma sarebbe ampiamente in lotta per il quarto posto (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

L'attaccante della Roma? Qualche mese fa qualcuno si lamentava di Scamacca, ora se non arriva Marcos Leonardo è una sconfitta. La Roma aveva deciso di investire per lui 20 milioni, con un po' d'intuizione un buon centravanti lo prendi a questa cifra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Il mercato della Roma? Increscioso arrivare in questa condizione a tre giorni dall'inizio del campionato. Anche se i nuovi acquisti facessero cantare il pallone, senza finalizzatore tutto rimane incompiuto (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Credo che la Roma si posizioni ora tra il 4° e il 6° posto, un po’ com’era lo scorso anno. Marcos Leonardo? Se non lo cedono subito io andrei su altri nomi, senza posticipare l'affare per gennaio (GABRIELE CONFLITTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

A me Marcos Leonardo sembra già pronto (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato della Roma era da 8, ma è stato rovinato in maniera pesante dall’assenza dell’attaccante (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zapata è un buon giocatore e può fare bene alla Roma. Contro la Salernitana sarà importante dare fiducia a quelli che ci sono adesso. Giocheranno in avanti El Shaarawy e Belotti. Solbakken è un giocatore che è stato più in panchina che in campo. Paredes è già pronto per l’uso (

La Roma sono tre mesi che deve prendere l’attaccante e ancora non l’ha preso. Adesso ti devi accontentare di un giocatore come Zapata che non sai se gioca. Se sta bene è un gran giocatore ma è un’incognita dal punto di vista fisico (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zapata? La Roma fa bene a chiedere il 50% delle presenze per l’obbligo di riscatto. È una clausola molto ragionevole considerando che nell’ultima stagione ha giocato poco (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Guardando il mercato fatto finora, secondo me la Roma può guadagnare una posizione rispetto al 6° posto con cui ha chiuso lo scorso campionato (MATTEO CIRULLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha fatto una campagna acquisti con molte incognite. Bisogna vedere come sta Renato Sanches, se sta bene ha numeri incredibili, in carriera ha avuto troppi alti e bassi. Se tutti i giocatori presi dovessero star bene la Roma sarebbe una grande squadra (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha avuto difficoltà economiche da fronteggiare. Con quello che aveva, di più non poteva fare. Ha preso giocatori importanti, se trova il centravanti è una squadra che può fare molto bene e che potrebbe stupirci (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)