NARDO: "Ad oggi la Roma difficilmente potrà ambire al quarto posto" - DAMASCELLI: "Sta trattando tutti giocatori reduci da infortuni seri"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare della questione attaccante. "Arnautovic? Gioca bene a calcio, ma ha 34 anni e viene da tanti infortuni. Non mi sembra il profilo che possa risolvere i problemi della Roma. Con Zapata c'è una bella differenza, se sta bene è un grande giocatore", il pensiero di Furio Focolari. Così invece Alessio Nardo: "Ad oggi la Roma difficilmente potrà ambire al quarto posto, ci vorrebbe tanto ottimismo. Non posso mettere in discussione però che entro il 1° settembre arrivi qualcuno."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Llorente tatticamente conosce la Roma da 6 mesi. La difesa giallorossa era ed è un blocco granitico, Ndicka avrà bisogno di qualche tempo per eliminare soggettività dal suo gioco e mettere l'oggettività che vuole Mourinho. Se il titolare sarà Llorente sarà per questo, perché Ndicka è più forte dello spagnolo. Kumbulla come quinto è un valore (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Duvan Zapata? Non è più lo stesso da almeno due anni. Ad oggi la Roma difficilmente potrà ambire al quarto posto, ci vorrebbe tanto ottimismo. Non posso mettere in discussione però che entro il 1° settembre arrivi qualcuno. Matic? La Roma fa sapere che non ci sono trattative avanzate (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Matic? Deve molto a Mourinho che lo ha galvanizzato. Renato Sanches è più giovane di lui ma come qualità non è Matic. Strano che un fedelissimo di Mourinho possa andare via, l'unico che può convincerlo è proprio lui (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Matic? Mi sembra che questa situazione nasconda qualcosa di non chiarito. Il giocatore è molto stimato da tifosi, giocatori e Mourinho, o si trova male da tanto tempo o gli è arrivata un'offerta che non si aspettava. Duvan Zapata? Se sta bene è un grande giocatore, così come Arnautovic (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Arnautovic? Gioca bene a calcio, ma ha 34 anni e viene da tanti infortuni. Non mi sembra il profilo che possa risolvere i problemi della Roma. Con Zapata c'è una bella differenza, se sta bene è un grande giocatore (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Arnautovic? Non ha ottenuto quello che poteva dalla sua carriera per motivi caratteriali, aveva qualità molto importanti. Su Zapata ho forti dubbi fisici. Matic? La situazione è ancora da capire, c'è qualcosa che sfugge, si può ricomporre ma uno strascico lo lascia (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Renato Sanches? Sono tutti giocatori reduci da infortuni seri, mi preoccupa vedere trattative su giocatori di nome ma con problemi fisici (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)