LENGUA: "Il centrocampo della Roma è uno dei più forti della Serie A" - SABATINO: "Renato Sanches può spostare gli equilibri"

La Roma torna in campo e oggi alle ore 18:30 sfiderà la Salernitana allo Stadio Olimpico nel match valido per la prima giornata di Serie A. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla sia della partita odierna sia del calciomercato della Roma. "Il centrocampo dei giallorossi è uno dei più forti del campionato", afferma Gianluca Lengua. Emanuele Sabatino, invece, commenta l'acquisto di Renato Sanches: "Può spostare gli equilibri in Serie A".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lunedì ci sarà l'incontro decisivo con l’Atalanta per Zapata. L’insidia della partita di oggi contro la Salernitana? In questo momento la Roma non è la Roma, mancano Dybala, Pellegrini e il centravanti (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Zapata? Non credo che sia l’attaccante che i tifosi si aspettavano. Il centrocampo della Roma è uno dei più forti del campionato. Oggi mi aspetto una squadra che tenda a chiudere la partita in breve tempo, i giallorossi hanno i mezzi necessari per conquistare i tre punti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Paredes può essere il calciatore più simile per caratteristiche a ciò che Mourinho vuole da tre anni, ovvero Xhaka. Renato Sanches può spostare gli equilibri in Serie A (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Kean alla Roma? Spero di no (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)