FOCOLARI: "L'affare Lukaku è impossibile" - CIARDI: "La Roma ha fatto un sondaggio esplorativo"

Manca sempre meno alla fine del calciomercato è l'argomento del giorno nell'etere romano non può che essere il futuro centravanti giallorosso: "Lukaku affare impossibile, e poi negli ultimi due anni ha fatto solo capricci" il pensiero di Furio Focolari, mentre per Augusto Ciardi: "Per Zapata c'è una trattativa, per il belga un sondaggio esplorativo". Roberto Pruzzo la pensa invece così: "Credo che alla fine non arriverà nessuno e che Dybala sarà fondamentale".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non credo che la Roma abbia così tanta fretta di prendere un giocatore, altrimenti lo avrebbe già fatto. Credo che alla fine non arriverà nessuno e che Dybala sarà fondamentale. Credo che ci sia un jolly ma se arriva Zapata già va bene. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non possiamo illuderci con la doppietta di Belotti. Lukaku affare impossibile, e poi negli ultimi due anni ha fatto solo capricci. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo che l’Atalanta lasci partire Zapata a cuor leggero dopo l’infortunio di Tourè e non so nemmeno se la Roma riuscirà a prendere un attaccante. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Lukaku? Sono anni che ci sono queste operazioni che strizzano l'occhio al tifoso. Il mercato della Roma finora? Paredes a quella cifra è un ottimo innesto. Aouar e Ndicka idem e sono arrivati a zero, con Kristensen hai un'alternativa in più a destra e Llorente si è dimostrato già pronto (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Voto al mercato con Zapata? Per me un 6,5. Aouar mi piace, però mi piacerebbe che non si corra il rischio di pompare certi giocatori più di quanto valgano. Lukaku? Per Zapata c'è una trattativa, per il belga un sondaggio esplorativo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)