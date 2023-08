FERRAJOLO: "Mourinho, goliardata non degna della Roma" - MANGIANTE: "Marcos Leonardo giocatore interessante, ma manca il titolare"

Il tema principale del calciomercato della Roma è sicuramente il centravanti e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio di questo argomento. "Arnautovic, se sta bene, può fare 20 gol in una squadra come la Roma", afferma Fernando Orsi. Andrea Corallo lo preferisce ad Andrea Belotti: "Tra lui e il 'Gallo' scelgo il primo".

Gianluca Lengua si sbilancia sul tecnico: "Per me quel gesto di Mourinho è stato fatto perché manca l'attaccante, ho anche lavorato su questa cosa, sarebbe opportuno che lo dicesse apertamente".

L'operazione per Marcos Leonardo può andare in porto: è un giocatore interessante che dovrà lavorare tanto con Mourinho, è un giocatore forte in area, lì fa male, ma conosce poco la fase di sacrificio. Per Arnautovic la Roma ha fatto un tentativo, ma non si andrà avanti. È un nome che può essere depennato. Dopo Leonardo manca l'"x", il centravanti titolare (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

La foto di Mourinho è una goliardata non degna di un grande club come la Roma. Parlo dell'allenatore e di quelli che hanno partecipato. Che la Roma sia in grossa difficoltà perché sul mercato non trova quello che cerca è un dato di fatto, furbata con la foto o meno (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ieri Tiago Pinto ha avuto un momento di nervosismo di fronte all'essere osservato. È sotto pressione, è in difficoltà, è evidente. Non mi aspetto ribaltoni tecnici (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me quel gesto di Mourinho è stato fatto perché manca l'attaccante, ho anche lavorato su questa cosa, sarebbe opportuno che lo dicesse apertamente. Scenette che servono a poco, non mi piacciono molto queste cose: sarebbe opportuno che andasse a parlare e dicesse quello che pensa di Pinto, del mercato e dei Friedkin. Ma credo che lo farà (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La foto Mourinho non l'ha fatta da solo, ma è un gesto che ha fatto tutta la squadra (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Pinto e Mourinho ormai si parlano poco e nulla. Hanno idee diverse sul mercato. Pinto deve fare mercato per la Roma, non per Mourinho: non trovo corretto mettere quella foto dell'abbraccio al nulla, è un modo di istigare i tifosi contro Pinto e contro la proprietà (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Arnautovic può piacere o meno, ma se sta bene può fare 20 gol in una squadra come la Roma. Secondo me può dare soddisfazioni se sta bene (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Arnautovic? Non so quanto il Bologna voglia privarsene. Venire a Roma è un rischio, non verrebbe a fare il titolare secondo me (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’idea di dover rilanciare qualcuno alcune volte funziona e altre no e proprio per questo Renato Sanches è un rischio. Al momento la priorità deve essere l’attacco, manca un’alternativa a Belotti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tra Belotti e Arnautovic io scelgo il secondo (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku non lo prenderei mai nella vita, bisogna puntare su uno 'nuovo' (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)