DAMASCELLI: "Prenderei Zapata ma non Muriel" - TREVISANI: "Roma in difficoltà nel mettere in pratica le cose che aveva pensato"

Marcos Leonardo si sta spendendo in prima persona con il Santos per essere liberato, parlerà anche con il nuovo tecnico per ottenere la cessione. La Roma sta ragionando seriamente sul nome di Demiral (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mai mi sarei aspettato un comportamento così da Matic. Se fossero problemi di salute alzerei le mani, ma non sembra quello il caso. È anche una questione di professionalità (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non sta decidendo con troppa calma se prendere questo o quello, non sta traccheggiando, è proprio in difficoltà nel mettere in pratica le cose che aveva pensato. Due attaccanti e Belotti mi sembrerebbero tanti (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Prenderei Zapata ma non Muriel, il colombiano è anche difficile da gestire al di fuori del campo. Marcos Leonardo? La Roma dovrà fare qualche sforzo. (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Rincaro biglietti esagerato. Non siamo negli USA, ci sono differenti situazioni economiche. Sul mercato sono sicura che la Roma risolverà. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per la punta ora è tardi e c'è poca lucidità, andava presa subito considerando l'infortunio di Abraham. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)