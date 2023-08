DAMASCELLI: "Mourinho? Sul viale del tramonto, è da combattimento e non di diplomazia" - TORRI: "Non mi piace quello che sta facendo Matic"

All'indomani del test contro il Tolosa, in casa Roma è di nuovo tempo di calciomercato. Tiago Pinto è al lavoro per regalare dei rinforzi a José Mourinho, che oggi ha rilasciato una lunghissima intervista al Corriere dello Sport. "Mi sembra un allenatore e un uomo sul viale del tramonto. È un uomo che fa considerazioni diverse da quelle che faceva in altri siti. La grinta c'è, è un professionista serio, ma un è uomo da combattimento e non di diplomazia, per questo dico viale del tramonto", dice Tony Damascelli.

Piero Torri, invece, commenta la vicenda Matic: "Da quanto filtra da Trigoria non ha fatto piacere a nessuno questa uscita di Matic, da Mourinho ai compagni".

Intervista a Mourinho? Me lo aspettavo più combattivo, l'ho visto spento. Ha mentito sul rapporto con Pinto, lo dimostra il mercato di questa estate (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me i Friedkin non sono così contenti di Mourinho. A parte le due finali non ha portato soldi alla società (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha spezzato una lancia in favore di Belotti, è una cosa in controtendenza rispetto allo scherzo fatto con la foto dell'abbraccio senza attaccante. Se non lo vuole più, come è stato detto, perché ha detto così? Quella è la parte più interessante (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho? L'intervista mi è sembrata un meraviglioso gioco di grande intelligenza e a tratti di grande furbizia per mantenere intatto il suo fascino a dispetto di quello che sta accadendo intorno (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ci fissiamo sul rapporto di Mourinho con Pinto, ma da questa intervista il tecnico non dà nulla alla presidenza, non fa nessuno sconto alla proprietà. È l'aspetto che mi colpisce di più (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non mi piace quello che sta facendo Matic, non credo ai motivi personali, ma che vuol dire? Credo che voglia un altro anno di contratto. Da quanto filtra da Trigoria non ha fatto piacere a nessuno questa uscita di Matic, da Mourinho ai compagni (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)