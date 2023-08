CIARDI: "Servirebbe un miracolo finanziario per vedere Lukaku a Roma" - PRUZZO: "L'attacco non mi preoccupa più di tanto"

A Trigoria è iniziata una nuova settimana di lavoro in vista del prossimo impegno di campionato nel quale la Roma dovrà affrontare il Verona. Il tema più caldo, però, rimane sempre quello legato al calciomercato, con la trattativa per Duvan Zapata e la suggestione Lukaku. Proprio il nome del belga è al centro delle attenzioni dell'etere romano. Augusto Ciardi non ha dubbi: "Servirebbe un miracolo finanziario per vedere Lukaku a Roma". Non sembra preoccupato Roberto Pruzzo: "Arriverà sicuramente qualcuno e il migliore in questo momento è Zapata".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Tra Roma e Zapata c'è un accordo, l'attaccante ieri ha salutato i suoi ormai ex compagni di squadra dicendo che andrà nella Capitale. Aspetta un messaggio dalla Roma per prendere l'aereo, lui non ha dubbi. Lukaku? Sognare non è sbagliato, anche Mourinho e Dybala erano dei sogni (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Lukaku al momento si allena a parte al Chelsea, questa è la situazione. L'operazione per avere il belga un anno a Roma, magari in prestito a 8 milioni, fra ingaggio e costo del trasferimento ti costerebbe poco più di quanto ti costerebbe Zapata per due anni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Servirebbe un miracolo finanziario per vedere Lukaku a Roma. Oggi per Zapata è il giorno del dentro o fuori, sì o no, oltre oggi per il colombiano non si andrà (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L’attaccante non mi preoccupa nemmeno più tanto. A gennaio arriverà il brasiliano. L’importante è che Dybala stia bene per giocarle tutte e che ci sia un Belotti ritrovato. Eviterei di sfruttare El Shaarawy come attaccante perché fa cose migliori da esterno. Arriverà sicuramente qualcuno e il migliore in questo momento è Zapata. Non mi sembra ci sia fretta altrimenti sarebbe già stato fatto, si arriverà a fine mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’operazione Zapata non è chiusa, mancano delle cose da sistemare. Si deve trovare l’accordo tra i due club ma mancano accordi per i dettagli di pagamento. Il giocatore vuole garanzie sulla durata del contratto. Credo che alla fine l’operazione Zapata si farà (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questo momento la Roma ha un attaccante sano che è Belotti, poi ci sono El Shaarawy e Solbakken. L’infortunio di Tourè ha cambiato le prospettive dell’Atalanta e ad oggi è più difficile che arrivi Zapata perché il suo arrivo significherebbe di nuovo Belotti in panchina dopo aver segnato 3 gol in una partita. Come messaggio per il Gallo non è il massimo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)