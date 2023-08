CIARDI: "Mourinho ha parlato con Lukaku" - MATTIOLI: "In attacco mi aspettavo più di Azmoun"

Ieri Sardar Azmoun è sbarcato a Ciampino e oggi svolgerà le visite mediche, diventando ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: "Se è un acquisto in più ben venga, se è l'unico davanti non ci siamo" il pensiero di Furio Focolari. Oltre all'iraniano però nell'etere romano si parla di un'indiscrezione secondo cui il Chelsea avrebbe aperto al prestito di Lukaku: "Mourinho ha parlato con il belga" l'indiscrezione di Augusto Ciardi. Questo invece il pensiero di Jacopo Palizzi: "La Roma è fortissima su di lui, converrebbe a tutte le parti in causa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Azmoun? Se è un acquisto in più ben venga, se è l'unico davanti non ci siamo. Praticamente non ti costa nulla, ma tutti quanti abbiamo dei dubbi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con gli attaccanti che ha trattato la Roma mi aspettavo più di Azmoun. Sarà un ottimo giocatore ma negli ultimi anni non ha fatto vedere cose belle (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Azmoun? Non ti puoi presentare con un giocatore che è infortunato, sarà un acquisto per tutelarsi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lukaku alla Roma? Do il 40% di possibilità. La Roma è fortissima su di lui, converrebbe a tutte le parti in causa. Sarebbe al centro del progetto, ritroverebbe il suo mentore e poi il prossimo anno potrebbe rimettersi in gioco ed essere valorizzato dal Chelsea (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha parlato con Lukaku. La Roma con il belga si prende un rischio d'impresa, ma non fallisce se dovesse prenderlo. Alla Roma riconosco in questo momento, indipendentemente dall'esito della trattativa, la capacità di osare e correre un rischio a fronte di un upgrade tecnico (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Perché la Roma avrebbe rifiutato l'apertura dell'Atalanta per Duvan Zapata? Se prendi lui, Lukaku non lo puoi prendere. Azmoun? In un primo momento siamo rimasti scombussolati, poi ci abbiamo ragionato e abbiamo capito che la Roma potrebbe aver risparmiato i 10 milioni di Zapata per usarli da un'altra parte (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)