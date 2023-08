BIAFORA: "Azmoun è virtualmente un giocatore della Roma" - PRUZZO: "La Roma non può prendersi gli esuberi degli altri"

La Roma continua a cercare un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho e l'argomento di giornata nell'etere romano non poteva che essere l'indiscrezione mattutina di un blitz dei giallorossi per Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen. Queste le parole di Filippo Biafora: "Azmoun si può considerare virtualmente della Roma, è una trattativa chiusa. Sarà lui uno dei nuovi attaccanti giallorossi", mentre per Andrea Stramaccioni :" Se arriva da solo è un conto, insieme a un altro davanti è diverso". Infine Roberto Pruzzo la pensa così: "La Roma non può e non deve prendersi gli esuberi degli altri".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Lukaku avrebbe bisogno di un periodo per tornare in forma. La Roma prima di arrivare al belga ha trattato 7 giocatori, è il piano H, ma è il nome migliore una volta rimesso in sesto. Sarebbe un acquisto importante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non può e non deve prendersi gli esuberi degli altri tipo Jovic. Spero ci sia un nome a sorpresa, l'attaccante serve a tutti i costi. In attacco non mi aspetto chissà cosa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non può sbagliare l'attaccante da prendere. Non c'è più tempo. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Azmoun alla Roma? Parliamo di un giocatore che ha avuto due grandi facce, quello dello Zenit era un giocatore importantissimo e capocannoniere in Russia. Dal Leverkusen in poi ha avuto una serie di infortuni e ha giocato titolare pochissime partite. Se arriva insieme a un altro davanti è diverso (ANDREA STRAMACCIONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Azmoun si può considerare virtualmente della Roma, è una trattativa chiusa. Sarà lui uno dei nuovi attaccanti giallorossi. Duvan Zapata era molto vicino, quando l'Atalanta ha cominciato a tergiversare la Roma ha iniziato i contatti per Azmoun. Due anni fa era uno dei primi nomi insieme a Dzeko e Borja Mayoral (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)