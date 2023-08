ASPRI: "Fossi in Mourinho sarei molto arrabbiato" - NARDO: "A Tiago Pinto sul mercato manca la dimestichezza degli altri dirigenti"

Questa sera la Roma scenderà in campo a Tirana contro il Partizani, teatro che ha consegnato la squadra giallorossa alla storia nella notte della finale di Conference League, ma a tenere banco è sempre il calciomercato. L'etere romano si sofferma in particolare sulle difficoltà che il club giallorosso sta incontrando sulla strada per rinforzare la rosa. Fabrizio Aspri non ha dubbi: "Fossi in Mourinho sarei molto arrabbiato". Alessio Nardo riflette sulle capacità di Tiago Pinto in sede di mercato: "Non ho mai avuto grande fiducia per Tiago Pinto sul mercato, non ha ancora la dimestichezza che hanno altri dirigenti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se l'Atalanta chiede 10 milioni per Zapata quella che porta al colombiano diventa una strada difficilmente percorribile. Muriel è un profilo che non convince la Roma (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nella Roma al momento è tutto fermo. Anche le altre erano ferme, ma ora cominciano a muoversi e il contesto è cambiato: il Milan, l'Inter, la Juventus...in teoria sono i tuoi competitor, stanno tutti rompendo gli indugi e mettendo la freccia. Con le idee non fai nulla (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma può uscire da questa situazione solo con un'intuizione di Tiago Pinto. Impasse pericoloso e stucchevole. Passare da Morata a Muriel è ingeneroso nei confronti della Roma (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il mercato della Roma? Gli acquisti da fare sono tanti, le idee a volte sembrano mancare ed è una situazione difficile. Non ho mai avuto grande fiducia per Tiago Pinto sul mercato, non ha ancora la dimestichezza che hanno altri dirigenti. Duvan Zapata? Lo staff della Roma dovrebbe compiere un miracolo, ha avuto tanti problemi fisici (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mercato estivo? La Roma non ha i soldi per prendere il sostituto di Abraham, deve fare i conti col settlement agreement. La situazione è paradossale ma il mercato non chiude domenica prossima, saranno 12 giorni importanti. Situazione Matic? Per me è inspiegabile, sembrava integrato perfettamente e per la Roma è molto negativa. Paredes sarebbe un ripiego (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mercato giallorosso? Credo che Duvan Zapata sia l'unica possibilità al momento in attacco, ma i dubbi sulle condizioni fisiche sono lecite. Fossi in Mourinho sarei molto arrabbiato (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)