AGRESTI: "La Roma è la squadra più in difficoltà" - NARDO: "Renato Sanches? Tanti infortuni, ma se sta bene può fare la differenza"

Renato Sanches non ci lascia tranquilli dal punto di vista fisico. Se sta bene, in Serie A può fare la differenza, ma il bilancio dei suoi infortuni negli ultimi anni è da mani nei capelli. Il suo valore non si discute, ma si fanno anche considerazioni fisiche, lo stesso vale per Duvan Zapata (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non doveva accorgersi prima di Beltran, ma del fatto che le mancasse una punta. Dopo due mesi la Roma non ha ancora una punta, mi sembra incredibile, ora ogni giorno che passa è peggio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ora l'importante per la Roma è mettere una casella positiva con un giocatore di comprovata esperienza, come Zapata o Arnautovic, spendendo il giusto, per prendere un giocatore nel giro di poco tempo. Il campionato sta per iniziare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Da parte della Roma ci sono difficoltà di mercato che non sono dovute solo a una mancanza eventuale di liquidità o problemi economici, ma anche di una conoscenza relativa del mercato mondiale. Questo ne è stato un esempio lampante, non fa onore alla società giallorossa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Duvan Zapata è il migliore che c'è sul mercato al momento. La Roma è la più in difficoltà. In attacco ora ha solo Belotti e come alternativa non ha nessuno. Se non gioca Belotti, il centravanti deve farlo Dybala o El Shaarawy (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)