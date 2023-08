AGRESTI: "Della Roma ho visto più indicazioni positive che negative" - NARDO: "Risultato deludente contro una squadra senza mercato"

Dopo l'esordio contro la Salernitana, nell'etere romano si analizza la prestazione dei giallorossi. "Per me ci sono più indicazioni positive che negative, squadre come la Salernitana sanno mettere in difficoltà i propri avversari. I giallorossi hanno giocato bene nella prima mezz'ora ed erano padrona del campo", il pensiero di Stefano Agresti. Si concentra sul mercato invece Lorenzo Pes: "Da qui ai prossimi dieci giorni va preso almeno un'attaccante, dando per scontato l'arrivo di Marcos Leonardo a gennaio."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Roma-Salernitana? Il risultato è clamorosamente deludente, la Roma aveva le sue difficoltà ma la Salernitana era senza mercato e i nuovi acquisti non erano stati convocati. Vedere Belotti segnare è stato molto bello, al di là dei gol è stato efficace. Andremo incontro a una stagione di passione, ma cerchiamo di viverla bene (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma attualmente ha un attaccante solo. Non so come si possa arrivare a queste situazioni a certi livelli (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Da qui ai prossimi dieci giorni va preso almeno un'attaccante, dando per scontato l'arrivo di Marcos Leonardo a gennaio. Lukaku? Il Chelsea se ne deve liberare, ma è un'operazione per cui ci vorrebbe anche fortuna. Zapata? Vorrebbe avere la certezza di giocare con la Roma anche la prossima stagione (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita di ieri della Roma? Sul piano del gioco l'ho vista migliore rispetto a molte dello scorso anno, non ha vinto ma c'è stata sfortuna. Nei primi 30 minuti non ha giocato male, poi ha costruito poco. Ieri però la Roma ha ritrovato il centravanti, Belotti in Serie A ha fatto più di 100 gol (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita della Roma? Per me ci sono più indicazioni positive che negative, squadre come la Salernitana sanno mettere in difficoltà i propri avversari. I giallorossi hanno giocato bene nella prima mezz'ora ed erano padrona del campo, poi è uscito Candreva. Sul primo gol c'è grande complicità di Smalling (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La prestazione della Roma? Ieri non mi sono piaciuti nessuno dei cinque di difesa, compreso il portiere. I terzini sono veramente sottotono. Per come si era messa è un punto che puoi accettare, perché poteva finire anche peggio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)